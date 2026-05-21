Марко Рубио: шансы на мирное соглашение США с Кубой невелики

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова

Однако Дональд Трамп по-прежнему рассчитывает на переговоры.

Как решится конфликт США и Кубы

Фото: www.globallookpress.com/Artur Widak

Вашингтон хотел бы наладить отношения с Кубой дипломатическим путем, но пока считает этот сценарий маловероятным. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время брифинга.

По словам Рубио, администрация президента США Дональда Трампа все еще рассчитывает на переговоры.

«Но, если говорить откровенно, учитывая, с кем мы сейчас имеем дело, вероятность этого невелика. Однако если у них изменится подход — мы готовы. А пока мы будем продолжать делать то, что считаем необходимым», — заявил он.

Пока Гавана не изменит свою позицию, Вашингтон намерен продолжать политику жесткого давления.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что высокопоставленные чиновники США допускают вариант похищения бывшего лидера Кубы, 94-летнего Рауля Кастро, по венесуэльскому сценарию. Поводом для этого могут стать обвинения 30-летней давности, когда кубинское правительство сбило два самолета гуманитарной организации.

Однако позже Трамп заявил, что эскалации между США и Кубой не будет.

