Вся нужная информация в одном месте: где жители Москвы могут получить единый жилищный документ

Александра Якимчук

За 14 лет услугой воспользовались 11 миллионов раз.

Как получить информацию жилищного учета

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Жители Москвы могут получить единый жилищный документ на портале mos.ru

Услугой получения единого жилищного документа на портале mos.ru воспользовались около 11 миллионов раз за 14 лет. Об сообщила пресс-служба сайта.

Единый жилищный документ включает в себя: выписку из домовой книги, справку об отсутствии задолженности или переплаты, о состоянии финансово-лицевого счета и другие данные, связанные с недвижимостью.

Также сервис дает возможность проверить подлинность документов жилищного учета. Для этого используется технология блокчейна. Она позволяет исключить подделки и правки в документах.

«Особенно востребована услуга при сделках с недвижимостью, например, при продаже квартиры. Хотя не все документы обязательны для оформления сделки, они помогают проверить информацию о квартире, ее жильцах, а также убедиться в отсутствии задолженности за коммунальные услуги», — отметила заместитель директора департамента системы государственных услуг Департамента информационных технологий города Москвы Ирина Томсинова.

Она также уточнила, что эта услуга была одной из первых, переведенных в онлайн-формат. Ей могут воспользоваться как собственники жилья, так и наниматели жилых помещений. Главное — иметь регистрацию по месту жительства или пребывания в столице.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что практически 100% социально значимых услуг в Москве переведены в электронный вид. Это позволяет сократить сроки назначения выплат и сделать большинство услуг доступными.

