СК проводит проверку по факту осквернения мемориала в Тульской области

Следственный комитет России начал проверку после инцидента с участием мигрантов в Тульской области, когда несколько человек играли в бейсбол рядом с мемориалом павшим во времена Великой Отечественной войны солдатам в поселке Косая Гора. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«В соцмедиа сообщается, что в поселке Косая Гора Тульской области, где расположен мемориал павшим воинам ВОВ, мигранты играют в бейсбол», — говорится в публикации.

В СК отмечается, что по данному факту организована процессуальная проверка, по итогам которой будет принято решение. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия расцениваются как проявление неуважения к памяти защитников Отечества. В случае выявления признаков состава преступления материалы будут переданы для возбуждения уголовного дела по статье о реабилитации нацизма.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование дела о надругательстве над Вечным огнем в Казани. Кроме того, в Воронежской области было возбуждено уголовное дело по факту повреждения воинских мемориалов.

