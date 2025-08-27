СК проводит проверку по факту осквернения мемориала в Тульской области

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 35 0

Сообщается, что несколько человек играли возле него в бейсбол.

СК получил сообщения об игре в бейсбол у мемориала под Тулой, идет проверка

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Следственный комитет России начал проверку после инцидента с участием мигрантов в Тульской области, когда несколько человек играли в бейсбол рядом с мемориалом павшим во времена Великой Отечественной войны солдатам в поселке Косая Гора. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«В соцмедиа сообщается, что в поселке Косая Гора Тульской области, где расположен мемориал павшим воинам ВОВ, мигранты играют в бейсбол», — говорится в публикации.

В СК отмечается, что по данному факту организована процессуальная проверка, по итогам которой будет принято решение. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия расцениваются как проявление неуважения к памяти защитников Отечества. В случае выявления признаков состава преступления материалы будут переданы для возбуждения уголовного дела по статье о реабилитации нацизма.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование дела о надругательстве над Вечным огнем в Казани. Кроме того, в Воронежской области было возбуждено уголовное дело по факту повреждения воинских мемориалов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.53
-0.15 93.37
-1.09
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2...

Последние новости

10:44
Шоу-биз за неделю: Киркоров свалился с пьедестала, Панин* снова разделся, а Королева «всплыла» в Майами
10:28
ФСБ предотвратила украинскую диверсию в Донецке
10:12
Россия готовится к сезону ОРВИ и гриппа
10:04
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
9:56
Макрона ждет импичмент? Франция может пережить экономический кризис в ближайшее время
9:35
Группа Onyx готова стать послом «Интервидения» в Москве

Сейчас читают

Сентябрь 2026 года: украинское урегулирование наложится на думскую кампанию
Как изменились актеры «Охотников за привидениями» за 41 год — время не щадит даже звезд
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025