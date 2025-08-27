Долой тоску: как образ жизни влияет на чувствительность к магнитным бурям

Мария Щелканова
Мария Щелканова

Не нужно прибегать к медикаментам — лучше обратите внимание на ваш распорядок дня.

Не надо паники: советы эксперта как пережить магнитную бурю

Фото: 5-tv.ru

Врач Спахов: образ жизни влияет на чувствительность к магнитным бурям

Для многих чувствовать недомогание во время магнитных бурь — уже обыденность. Как предотвратить и облегчить последствия космической непогоды на организм — рассказал aif.ru врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов.

По словам эксперта, наиболее ощущают возмущениями геомагнитного поля люди, имеющие проблемы с сердцем, нервной системой и самовнушением.

«В первую очередь страдают пациенты с кардиологической и неврологической симптоматикой. Но, конечно, и самовнушение может играть в этом существенную роль. Поэтому ряд больных страдают не от самих магнитных бурь, а от страха перед ними — они как бы внушают себе, что им будет плохо», — сообщил врач.

Также эксперт добавил, что чувствительность к метеоизменениям зависит от образа жизни. Если человек увлечен делом и получает положительные эмоции, то организм становится менее восприимчив к стрессам.

«Я всегда советую пациентам заниматься каким-то любимым делом, хобби или ложится спать. В таком состоянии защитные системы организма как бы мобилизованы, и он менее восприимчив к негативным влияниям», — дополнил Спахов.

Начинается переосмысление: астропрогноз для всех знаков зодиака на сентяб...

Долой тоску: как образ жизни влияет на чувствительность к магнитным бурям
