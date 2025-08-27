Поддержка за ЗОЖ: в РФ предложили поощрять граждан за отказ от вредных привычек

Организация «Зов народа» предложила поощрять россиян за здоровый образ жизни

Вознаграждение за здоровый образ жизни могут ввести в России. Инициатива включает в себя поощрение людей, отказывающихся от покупки и употребления алкоголя и никотина. Об этом сообщило издание Life.ru, ссылаясь на заявление организации «Зов народа».

Организация обратилась в правительство РФ и депутатам Государственной думы с запросом рассмотреть разработки и внедрить на федеральном уровне программы «Стимулирование здорового образа жизни через систему финансовой мотивации», предварительно названной «Кешбэк за здоровье».

Организаторы предложили выдавать бонусы тем россиянам, которые смогут подтвердить чистоту организма справкой от нарколога или терапевта.

«В частности, налоговые вычеты, льготные ставки по кредитам, повышенные проценты по вкладам, скидки на ОСАГО и КАСКО (в партнерстве с банками и страховыми компаниями). Финансировать программу предлагают с акцизных сборов от продажи алкогольной и табачной продукции, а также из бюджета в рамках национального проекта «Укрепление общественного здоровья», — добавили на сайте.

Эксперты добавляют, что проект «Кешбэк за здоровье» будет направлен на оздоровление нации и снижение смертности в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Госдуме поддержали идею о запрете пропаганды безделья.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.