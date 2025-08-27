Поддержка за ЗОЖ: в РФ предложили поощрять граждан за отказ от вредных привычек

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 20 0

Инициатива получила предварительное название «Кешбэк за здоровье».

В России предложили давать бонусы за отказ от курения и алкоголя

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Организация «Зов народа» предложила поощрять россиян за здоровый образ жизни

Вознаграждение за здоровый образ жизни могут ввести в России. Инициатива включает в себя поощрение людей, отказывающихся от покупки и употребления алкоголя и никотина. Об этом сообщило издание Life.ru, ссылаясь на заявление организации «Зов народа».

Организация обратилась в правительство РФ и депутатам Государственной думы с запросом рассмотреть разработки и внедрить на федеральном уровне программы «Стимулирование здорового образа жизни через систему финансовой мотивации», предварительно названной «Кешбэк за здоровье».

Организаторы предложили выдавать бонусы тем россиянам, которые смогут подтвердить чистоту организма справкой от нарколога или терапевта.

«В частности, налоговые вычеты, льготные ставки по кредитам, повышенные проценты по вкладам, скидки на ОСАГО и КАСКО (в партнерстве с банками и страховыми компаниями). Финансировать программу предлагают с акцизных сборов от продажи алкогольной и табачной продукции, а также из бюджета в рамках национального проекта «Укрепление общественного здоровья», — добавили на сайте.

Эксперты добавляют, что проект «Кешбэк за здоровье» будет направлен на оздоровление нации и снижение смертности в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Госдуме поддержали идею о запрете пропаганды безделья.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.44
-0.09 93.34
-0.03
Месяц Деревянного Петуха: китайский гороскоп на сентябрь 2025 года

Последние новости

0:38
В Госдуме заявили, что 19-й пакет санкций приведет Европу к краху
0:25
Недорого, вкусно и красиво: в какие страны стоит поехать россиянам этой осенью
0:10
Месяц Деревянного Петуха: китайский гороскоп на сентябрь 2025 года
23:50
Поддержка за ЗОЖ: в РФ предложили поощрять граждан за отказ от вредных привычек
23:35
Царапины и эрозии: к чему может привести неправильный подбор контактных линз
23:20
Диабет под контролем: эндокринолог рассказала, как предотвратить болезнь

Сейчас читают

Сентябрь 2026 года: украинское урегулирование наложится на думскую кампанию
В Уфе ураганный ветер опрокинул батут и травмировал двух детей
Сложности Рыбам, Девам, Стрельцам, Близнецам: что принесет коридор затмений 7 — 21 сентября 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025