В Госдуме поддержали идею о запрете пропаганды безделья

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Не просто так российское законодательство позволяет работать с 14 лет.

В Госдуме отреагировали на идею запретить пропаганду безделья

Фото: 5-tv.ru

Граждане России должны быть с детства приучены к труду, чтобы в полной мере осознавать цену заработанных денег. Так считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Свое мнение он высказал в ответ на идею о запрете в стране пропаганды безделья.

До этого председатель общественно-политического движения в защиту традиционных российских ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова выступила с соответствующим заявлением. По ее словам, певец и шоумен Прохор Шаляпин — один из ярчайших представителей идеологии праздности, которой не место в России.

«Я не слежу за Шаляпиным, но в целом считаю, что нужно ориентироваться на хорошие русские пословицы: «терпение и труд все перетрут» и «век живи — век учись», — сказал Нилов в беседе с Lenta.ru.

Он добавил, что вторую иллюстрацию весьма наглядно пропагандирует Международная организация труда. Она рекомендует гражданам постоянно повышать квалификацию и осваивать новые знания и навыки, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке.

По мнению Нилова, многие блогеры создают иллюзию праздного образа жизни: публикуют фото на фоне дорогих автомобилей или отелей, примеряют дорогие украшения. Все это — фальш, которая оказывает пагубное влияние на молодежь.

Депутат считает, что детей необходимо приучать к труду с детства и давать возможность как можно раньше начинать зарабатывать деньги.

«Не просто так у нас трудовое законодательство позволяет работать уже с 14 лет. Да, без ущерба здоровью, учебе и с согласия родителей, но уже можно», — резюмировал Нилов.

