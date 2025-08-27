В Канаде мясокомбинат мог стать источником вспышки «болезни легионеров»

В Канаде мясокомбинат мог стать источником вспышки легионеллеза

Мясокомбинат компании Sofina Foods Inc. в Канадской провинции Онтарио, предположительно стал источником крупной вспышки легионеллеза — «болезни легионеров». Об этом сообщило издание Independent.

К настоящему времени выявлено почти 100 зараженных, из них 86 госпитализировано, а четыре человека скончались. Легионеллы, вызывающие заболевание, были обнаружены в лабораторных анализах на предприятии. Вспышка возникла среди работников мясокомбината из-за теплого и влажного воздуха на производстве. При этом, бактерии не передаются через пищу и напитки.

Легионеллез — это тяжелая форма пневмонии, вызываемая бактериями Legionella, которые размножаются в системах водоснабжения и кондиционирования с теплой водой. Инфекция передается воздушно-капельным путем при вдыхании паров и туманов с бактериями. Заболевание может быть особо опасно для пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

Вспышки «болезни легионеров» отмечаются в разных странах мира, включая США, где летом 2025 года зафиксированы сотни случаев, и Великобританию. Важно своевременно диагностировать и лечить заболевание антибиотиками.

Власти провинции и компания проводят дополнительные проверки и меры по дезинфекции, чтобы устранить источник инфекции и не допустить дальнейшего распространения болезни.

