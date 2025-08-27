Лидер рок-группы Sacramentum Ниссен Карлен покончил с собой

Диана Кулманакова
Ему было 50 лет.

Фото: Instagram*/sacramentumofficial

Основатель и фронтмен шведской рок-группы Sacramentum Ниссе Карлен покончил с собой в возрасте 50 лет. Об этом сообщили участники коллектива в соцсетях.

«С глубокой скорбью сообщаем душераздирающую новость о том, что наш дорогой друг, участник группы и один из основателей Sacramentum Ниссе Карлен скончался. <…> Спасибо тебе за все, Ниссе. Ты всегда будешь с нами», — говорится в сообщении.

Также музыканты сообщили, что у Ниссе были проблемы с психическим здоровьем, что и могло стать причиной суицида.

Карлен являлся вокалистом, гитаристом и бас-гитаристом коллектива. Sacramentum была образована в 1990 году под первоначальным названием Tumulus и известна своим вкладом в жанр мелодик-блэк-метал и мелодик-дэт-метал, особенно стилем «гетеборгской школы». Группа выпустила несколько альбомов, пользующихся уважением в метал-сообществе, и имела продолжительную карьеру с перерывом на несколько лет.

Сам Карлен отмечал, что тексты песен группы посвящены личным переживаниям, размышлениям о жизни и смерти. В последние годы группа планировала выпуск нового альбома.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

