Умер народный артист России Сергей Алексашкин, ему было 73 года. Об этом сообщили в пресс-службе Мариинского театра.

«На 74-м году жизни не стало Сергея Николаевича Алексашкина. Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным и близким Сергея Николаевича, его коллегам и друзьям», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».

Причина смерти не названа.

Артист служил в Мариинском театре 36 лет, в его репертуаре более четырех десятков исполненных партий, и к каждой он находил уникальный подход. Певец гастролировал в странах Европы, США, Австралии, Японии, Южной Корее, в качестве приглашенного солиста выступал на сценах национальных опер, крупнейших концертных залов и сотрудничал с ведущими дирижерами современности.

Алексашкин запомнился зрителям не только как оперный певец, обладатель неповторимого баса, но и как драматический актер. Его талант перевоплощения в образ и глубокий голос завораживал зрителей со всего мира.

