В Луизиане беременная подросток погибла от выстрела но врачи спасли ее ребенка

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

Медики экстренно провели кесарево сечение.

беременная 17 летняя девушка убитая выстрелом в голову родила

Фото: www.globallookpress.com/John Lamparski

В Луизиане 17-летняя Кейтлинн Стрейт погибла после того, как получила огнестрельное ранение в голову. Подросток была беременна. Врачи подключили ее к системе жизнеобеспечения и провели кесарево сечение. Об этом сообщает Daily Mail.

«Ее мать опустошена. Она только что потеряла своего ребенка, и теперь она бабушка», — сообщила друг семьи Кэти Кансьен в беседе с изданием.

По данным следствия, автомобиль Стрейт и ее бойфренда двигался в сторону дома его матери, когда на дороге возник конфликт с водителем другого автомобиля. Водитель, 54-летний Барри Уэст, выстрелил через окно и попал в девушку, сидевшую на пассажирском сиденье.

Подростка срочно доставили в больницу. Врачи подключили ее к системе жизнеобеспечения и провели кесарево сечение. На свет появилась девочка весом 3 фунта 11 унций. Она родилась на седьмом месяце беременности, ее состояние медики оценили как стабильное.

Родные Стрейт сообщили, что подготовка к ее похоронам уже началась. Семья также приняла решение пожертвовать ее органы.

Барри Уэсту предъявлено обвинение в покушении на убийство второй степени. Мужчина утверждал, что думал, будто по его машине стреляли первыми, однако полиция не нашла подтверждений его словам и оружия в автомобиле Стрейт.

Трагедия потрясла местное сообщество: недавно пара отмечала вечеринку в честь скорого рождения дочери. Друзья семьи вспоминают их как очень близких и любящих людей.

«Там была подлинная любовь», — заключила Кансьен.

