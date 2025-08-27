Трамп убедил: Орбан изменил позицию по вступлению Украины в ЕС

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 23 0

Раннее премьер-министр Венгрии выступал против членства Киева в Европейском союзе.

Politico узнала о смене позиции Орбана по членству Украины в ЕС из-за Трампа

Фото: www.globallookpress.com/Chris Kleponis/CNP/AdMedia

Орбан изменил позицию по вступлению Украины в ЕС после разговора с Трампом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пересмотрел отношение к процессу вступления Украины в Европейский союз после переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейские дипломатические источники.

По словам одного из собеседников издания, влияние Трампа заставило Орбана смягчить свою позицию, что ранее считалось главным препятствием для движения Киева к членству в ЕС. Дипломаты отметили, что сам факт изменения подхода венгерского премьера кардинально повлиял на ситуацию вокруг переговоров.

Другие источники Politico пояснили, что Украина до последнего времени находилась в тупиковой ситуации на пути к Евросоюзу. Однако давление со стороны Вашингтона на Будапешт может устранить барьеры, тормозившие этот процесс.

Еще недавно Орбан резко критиковал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее инициативы ускорить интеграцию Украины. Он утверждал, что практика финансирования поставок оружия и экономической помощи Киеву за счет европейских налогоплательщиков является позорным явлением для политики ЕС.

На фоне этих заявлений в Венгрии даже провели общенациональный опрос, посвященный перспективам членства Украины в Европейском союзе. Теперь же возможный отказ Будапешта от вето способен серьезно изменить ход переговоров.

