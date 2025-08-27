Выданы ордера на арест: установлены личности подорвавших «Северные потоки»

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 22 0

По версии прокуратуры ФРГ, диверсионная группа состояла из семи человек.

Zeit: в ФРГ следователи, предположительно, установили личности подорвавших СП

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Германии установили личности подозреваемых в подрыве «Северных потоков»

Следственные органы Германии предположительно установили личности диверсантов, устроивших взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в 2022 году. Об этом сообщает Die Zeit со ссылкой на совместное расследование с Süddeutsche Zeitung и телеканалом ARD.

Как уточняет издание, ордера на арест выданы в отношении шести граждан Украины, а седьмой подозреваемый погиб в декабре 2024 года во время боев на востоке страны. По данным Федеральной прокуратуры ФРГ, в группу входили капитан, координатор, специалист по взрывчатке и четыре водолаза. Они прибыли из Ростока к месту происшествия на яхте «Андромеда».

Первым был установлен один из водолазов — инструктор по дайвингу из Киева Владимир С. Еще одним подозреваемым стал 49-летний гражданин Украины Сергей К., находящийся под арестом в Италии и отрицающий вину через адвоката. В числе диверсантов назывался и военный Всеволод К., ранее проходивший подготовку в бундесвере, который погиб в декабре 2024 года.

Кроме того, в группе фигурировал Евгений У., присоединившийся в сентябре 2022 года. Его связывают с другой командой, которая безуспешно пыталась атаковать «Турецкий поток». Следователи также считают установленной личность единственной женщины в составе — Валерии Т., 40-летнего профессионального дайвера. Капитан яхты, по данным газеты, использовал два поддельных паспорта.

Расследование также указывает на возможное участие украинских властей в подготовке диверсии.

Взрывы на трубопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Тогда были повреждены три нитки «Северного потока» и «Северного потока-2», который еще не был запущен. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва не сомневается в поддержке США при организации подрыва. Российская Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.44
-0.09 93.34
-0.03
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2...

Последние новости

23:20
Диабет под контролем: эндокринолог рассказала, как предотвратить болезнь
23:05
Еда для ума: советы эксперта по приготовлению детского завтрака
22:50
С посольства Украины в РФ взыскали более 40 миллионов рублей долга по ЖКХ
22:40
Ничто не заменит человека: биолог назвал самую перспективную профессию
22:30
Выданы ордера на арест: установлены личности подорвавших «Северные потоки»
22:20
«Не туда»: российский пловец Свечников отклонился от маршрута во время заплыва

Сейчас читают

Сентябрь 2026 года: украинское урегулирование наложится на думскую кампанию
В Уфе ураганный ветер опрокинул батут и травмировал двух детей
Шоу-биз за неделю: Киркоров свалился с пьедестала, Панин* снова разделся, а Королева «всплыла» в Майами
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025