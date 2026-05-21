«Дитя дьявола»: как сейчас живет единственная женщина-якудза Мако Нисимура

Мако Нисимура смогла пробиться туда, куда женщин почти никогда не допускали, — в закрытый и жестокий мир японской якудза. Но преступная слава, наркотики и постепенный упадок мафиозных кланов едва не разрушили ее жизнь. Ее историю рассказало издание The Guardian.

Мако Нисимуру называют одной из самых необычных фигур в истории японской организованной преступности. Она считается единственной женщиной, официально принятой в якудза через ритуал клятвы. В криминальном мире, где женщинам обычно отводили роль жен боссов или помощниц, Нисимура стала исключением.

Будущая якудза родилась в 1966 году в префектуре Айти. Ее семья не была связана с преступностью: родители работали госслужащими.

Однако дома, по словам самой Нисимуры, царила жесткая дисциплина, а отец применял физические наказания. Уже в подростковом возрасте она начала сбегать из дома и сближаться с неблагополучными компаниями.

Почему ее называли «дитя дьявола»

Со временем Нисимура взяла имя Мако, которое в пересказах ее биографии связывают с прозвищем «дитя дьявола». Она стала участницей молодежной банды босодзоку — японских уличных группировок, связанных с мотоциклетной субкультурой, драками и мелкой преступностью. Там она научилась драться и быстро получила репутацию человека, который не боится насилия.

В 18 лет Нисимура сблизилась с членом якудза. Он показал ей, как устроен криминальный бизнес: сбор долгов, рэкет, «защита», посредничество в конфликтах и эксплуатация женщин.

Позже, по ее словам, именно жесткая драка за этого мужчину привлекла к ней внимание одного из боссов. Несмотря на пол, ей предложили войти в группировку как бойцу-стажеру.

Как женщина попала в якудза

Якудза считается глубоко патриархальной системой. Женщина, связанная с кланом, чаще всего могла быть «анэсан» — «старшей сестрой», то есть женой босса, которая помогает поддерживать порядок внутри окружения мужа. Полноценным членом группировки женщина становилась крайне редко.

Нисимура, по ее рассказам, старалась вести себя как мужчина-якудза: участвовала в драках, занималась вымогательством, торговлей наркотиками, сутенерством и сбором долгов.

Позже она прошла церемонию сакадзуки — ритуальный обмен саке с боссом, который символизирует принятие в клан. Именно это и сделало ее историю исключительной.

Она также получила мрачную известность из-за ритуала юбицумэ — отрезания фаланги пальца в знак извинения. Нисимура утверждала, что однажды сама пошла на такой шаг из-за коллективной ошибки, а позже помогала другим членам якудза, которым не хватало решимости сделать это самостоятельно.

Наркотики и тюрьма

Путь Нисимуры в преступном мире быстро привел к уголовным делам. В 1986 году ее арестовали после драки и приговорили к трем годам лишения свободы условно. В 1987-м ее задержали за хранение наркотиков, после чего она получила реальный срок — два с половиной года тюрьмы.

После освобождения она вернулась к криминальной жизни. К концу 1990-х торговля наркотиками стала одним из главных источников дохода ее клана. Постепенно зависимость появилась и у самой Нисимуры.

Именно наркотики стали одной из причин ее падения. Женщина пыталась выйти из преступного мира после рождения ребенка, но сделать это оказалось почти невозможно.

Татуировки, отрезанный палец и репутация якудза отпугивали работодателей. Даже когда ей удавалось найти обычную работу, вскоре ее увольняли.

Почему она вернулась в криминальный мир

После попытки начать новую жизнь Нисимура снова оказалась в среде якудза. Отец ее ребенка стал оябуном — боссом группировки — и женился на ней. Так она вернулась в преступный мир уже в другой роли: не как боец, а как анэсан, жена лидера клана.

Брак продлился до 2010 года. У пары было двое детей, однако отношения разрушились из-за конфликтов. После развода опека над сыновьями перешла к мужу. Для Нисимуры это стало тяжелым ударом.

Позже она вновь присоединилась к старой группировке, но увидела уже совсем другую сторону якудза. По ее словам, кланы теряли прежнюю силу, деньги и влияние. Организованная преступность в Японии переживала упадок из-за давления полиции, старения участников и ужесточения законов.

Как якудза потеряла прежнюю силу

Японская якудза долгое время занимала особое место в криминальном мире страны. После войны такие группировки иногда воспринимались как «необходимое зло», которое контролировало улицы и теневой бизнес. Однако со временем государство начало последовательно вытеснять их из экономики и общественной жизни.

Антимафиозные законы сделали для членов якудза почти невозможной нормальную жизнь вне клана. Им сложно открыть банковский счет, арендовать жилье, устроиться на работу или заключить договор. Это должно было ослабить преступные синдикаты, но одновременно усложнило бывшим участникам возвращение в общество.

Нисимура столкнулась с этим лично. Она хотела выйти из криминала, но прошлое продолжало ее преследовать. Биография и зависимость закрывали ей обратный путь.

Чем она занимается сейчас

В 2012 году Мако Нисимура окончательно покинула якудза. Сейчас она живет в префектуре Гифу и помогает бывшим преступникам, заключенным и наркозависимым вернуться к нормальной жизни.

Нисимура также выпустила автобиографию, в которой рассказала о своем прошлом. По ее словам, она делает это не ради романтизации якудза, а чтобы отговорить молодежь от вступления в банды.

Ее история стала редким примером того, как человек, десятилетиями находившийся внутри преступной системы, попытался вырваться из нее и помочь другим сделать то же самое.

Почему история Мако Нисимуры стала известной

История Нисимуры привлекает внимание не только из-за ее статуса «единственной женщины-якудза». Она показывает, как миф о криминальной силе оборачивается зависимостью, потерей семьи, тюрьмой и социальной изоляцией.

В массовой культуре якудза часто изображают как закрытый мир с собственным кодексом чести. Но биография Нисимуры разрушает этот романтический образ. За татуировками, ритуалами и громкими прозвищами оказалась жизнь, в которой насилие, наркотики и одиночество постепенно вытеснили все остальное.

