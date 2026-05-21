Игра мускулами США: Песков назвал катастрофическими последствия блокады Кубы

Песков назвал катастрофическими последствия блокады Кубы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что блокада Кубы оборачивается катастрофическими гуманитарными последствиями для гражданского населения. Об этом он сообщил, комментируя переброску американской авианосной ударной группы в Карибское море.

«Сама по себе блокада острова носит беспрецедентный характер, имеет катастрофические гуманитарные последствия для простых людей на острове. Конечно, дальнейшая игра мускулами в виде этой армады и так далее лишь способны ухудшить положение жителей», — подчеркнул Песков.

На этом фоне президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на выдвижение обвинений против экс-лидера Кубы Рауля Кастро, Белый дом не планирует эскалировать обстановку. Он назвал этот шаг важным моментом для всех, кто хочет вернуться на остров к родственникам.

Ранее газета The New York Times сообщила, что американские власти рассматривают возможность уголовного преследования Кастро и последующего похищения, схожего с операцией в отношении бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

