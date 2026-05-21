Игра мускулами США: Песков назвал катастрофическими последствия блокады Кубы

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 19 0

Пресс-секретарь предупредил, что происходящее лишь ухудшит положение простых жителей острова.

Песков: последствия блокады Кубы катастрофические

Фото: www.globallookpress.com/http://imagebroker.com/#/search//Thomas Dressler

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Песков назвал катастрофическими последствия блокады Кубы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что блокада Кубы оборачивается катастрофическими гуманитарными последствиями для гражданского населения. Об этом он сообщил, комментируя переброску американской авианосной ударной группы в Карибское море.

«Сама по себе блокада острова носит беспрецедентный характер, имеет катастрофические гуманитарные последствия для простых людей на острове. Конечно, дальнейшая игра мускулами в виде этой армады и так далее лишь способны ухудшить положение жителей», — подчеркнул Песков.

На этом фоне президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на выдвижение обвинений против экс-лидера Кубы Рауля Кастро, Белый дом не планирует эскалировать обстановку. Он назвал этот шаг важным моментом для всех, кто хочет вернуться на остров к родственникам.

Ранее газета The New York Times сообщила, что американские власти рассматривают возможность уголовного преследования Кастро и последующего похищения, схожего с операцией в отношении бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как американские власти рассматривают сценарии давления на Рауля Кастро, которого обвиняют в заговоре.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
70.95
-0.34 81.98
-0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:07
ВВС России перехватили британские самолеты-шпионы
19:05
Деньги пахнут: Прохор Шаляпин раскрыл свои финансовые секреты
19:00
Живая марионетка: модель OnlyFans рассказала о странных просьбах клиента
18:45
Избили доской: с 75-летней женщиной расправились после обвинений в колдовстве
18:43
«Еще очень маленький»: Плющенко высказался о смене спортивного гражданства сына
18:40
Суд арестовал капитана и владельца перевернувшейся на Байкале аэролодки

Сейчас читают

Появились кадры массового ДТП с сыном бизнесмена в Нижнем Новгороде
«Самый крутой в истории»: Папа Римский Лев XIV любит американский фастфуд
Будут сосредоточены на другом: ИИ поможет российским космонавтам на орбите
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео