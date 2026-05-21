Настоящее спасение: какой продукт способен очистить кишечник от нанопластика

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 37 0

Ученые нашли в популярном корейском блюде секрет защиты от невидимых угроз.

Какой продукт может избавить организм от нанопластика

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кимчи поможет избавить человеческий организм от опасного нанопластика

Особая молочнокислая бактерия, содержащаяся в традиционном корейском блюде кимчи, способна эффективно очищать кишечник человека от частиц нанопластика. Этот вывод следует из исследования, опубликованного в журнале Bioresource Technology (BT).

Специалисты из Южной Кореи в ходе масштабного исследования выделили из ферментированного продукта микроорганизм под названием Leuconostoc mesenteroides CBA3656. Данная бактерия обладает уникальным свойством притягивать и связывать мельчайшие полимерные фрагменты, которые в сотни раз тоньше волоса человека.

Такие частицы постоянно проникают в организм современных людей вместе с питьевой водой, морской солью, рыбой и другими продуктами питания, постепенно накапливаясь во внутренних тканях и создавая риски для здоровья.

Ранее также отмечалось, что регулярное употребление этой закуски помогает организму бороться с избыточными воспалительными процессами, оказывая иммуномодулирующее действие.

В ходе лабораторных испытаний выяснилось, что бактерия демонстрирует поразительную устойчивость и продуктивность: она связывала до 87% опасных частиц даже при значительных колебаниях температуры и уровня кислотности среды.

В условиях, максимально приближенных к среде человеческого кишечника, показатель эффективности составил около 57%. Механизм действия прост: пластик плотно прикрепляется к поверхности микроорганизма, после чего выводится из тела естественным путем.

Тесты на лабораторных мышах полностью подтвердили эту гипотезу — у животных, в рацион которых добавляли полезную бактерию, экскреция нанопластика происходила значительно интенсивнее. Исследователи полагают, что в перспективе на основе этой находки будут созданы специализированные пробиотики для детоксикации организма человека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
70.95
-0.34 81.98
-0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:05
Деньги пахнут: Прохор Шаляпин раскрыл свои финансовые секреты
19:00
Живая марионетка: модель OnlyFans рассказала о странных просьбах клиента
18:45
Избили доской: с 75-летней женщиной расправились после обвинений в колдовстве
18:43
«Еще очень маленький»: Плющенко высказался о смене спортивного гражданства сына
18:40
Суд арестовал капитана и владельца перевернувшейся на Байкале аэролодки
18:35
«Я остаюсь русским»: Александр Плющенко о переходе в сборную Азербайджана

Сейчас читают

Появились кадры массового ДТП с сыном бизнесмена в Нижнем Новгороде
«Самый крутой в истории»: Папа Римский Лев XIV любит американский фастфуд
Будут сосредоточены на другом: ИИ поможет российским космонавтам на орбите
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео