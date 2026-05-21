Настоящее спасение: какой продукт способен очистить кишечник от нанопластика

Кимчи поможет избавить человеческий организм от опасного нанопластика

Особая молочнокислая бактерия, содержащаяся в традиционном корейском блюде кимчи, способна эффективно очищать кишечник человека от частиц нанопластика. Этот вывод следует из исследования, опубликованного в журнале Bioresource Technology (BT).

Специалисты из Южной Кореи в ходе масштабного исследования выделили из ферментированного продукта микроорганизм под названием Leuconostoc mesenteroides CBA3656. Данная бактерия обладает уникальным свойством притягивать и связывать мельчайшие полимерные фрагменты, которые в сотни раз тоньше волоса человека.

Такие частицы постоянно проникают в организм современных людей вместе с питьевой водой, морской солью, рыбой и другими продуктами питания, постепенно накапливаясь во внутренних тканях и создавая риски для здоровья.

Ранее также отмечалось, что регулярное употребление этой закуски помогает организму бороться с избыточными воспалительными процессами, оказывая иммуномодулирующее действие.

В ходе лабораторных испытаний выяснилось, что бактерия демонстрирует поразительную устойчивость и продуктивность: она связывала до 87% опасных частиц даже при значительных колебаниях температуры и уровня кислотности среды.

В условиях, максимально приближенных к среде человеческого кишечника, показатель эффективности составил около 57%. Механизм действия прост: пластик плотно прикрепляется к поверхности микроорганизма, после чего выводится из тела естественным путем.

Тесты на лабораторных мышах полностью подтвердили эту гипотезу — у животных, в рацион которых добавляли полезную бактерию, экскреция нанопластика происходила значительно интенсивнее. Исследователи полагают, что в перспективе на основе этой находки будут созданы специализированные пробиотики для детоксикации организма человека.

