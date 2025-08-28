«Подрезать» ножки: зачем женщины делают операции по уменьшению роста

Женщины все чаще стали делать операции по уменьшению роста

Вопрос идеального женского роста остается открытым. Одни исследования утверждают, что мужчины предпочитают да ростом 164–167 сантиметра. Другие — что высокие девушки кажутся более успешными и умными. Однако все больше женщин недовольны своим высоким ростом — настолько, что идут на операцию, чтобы стать ниже, пишет «Доктор Питер».

Так, одна из турецких клиник предлагает уникальную процедуру — укорочение ног на пять сантиметров путем удаления части бедренной кости. Операция длится несколько часов, а восстановление занимает до четырех месяцев.

Первые шесть недель пациент ходит на ходунках, после — занимается реабилитацией. Основное возможное осложнение — мышечный дисбаланс, но врачи устанавливают фиксатор, позволяющий в случае необходимости вернуть прежнюю длину ног.

При этом клиника принимает только женщин со стройными ногами. Отмечается, что так легче восстанавливаются мышцы и сосуды.

Самые частные мотивы для операции среди женщин — от желания уравнять рост с партнером до стремления улучшить личную жизнь. Дополнительным аргументом для некоторых становится статистика: высокий рост немного повышает риск рака, но при этом снижает вероятность диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

