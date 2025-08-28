«Подрезать» ножки: зачем женщины делают операции по уменьшению роста

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 19 0

Неужели выражение «маленькие женщины созданы для любви, а большие — для работы» так плотно засело в головах некоторых, что они решаются лечь под нож хирурга?

Фото: 5-tv.ru

Женщины все чаще стали делать операции по уменьшению роста

Вопрос идеального женского роста остается открытым. Одни исследования утверждают, что мужчины предпочитают да ростом 164–167 сантиметра. Другие — что высокие девушки кажутся более успешными и умными. Однако все больше женщин недовольны своим высоким ростом — настолько, что идут на операцию, чтобы стать ниже, пишет «Доктор Питер».

Так, одна из турецких клиник предлагает уникальную процедуру — укорочение ног на пять сантиметров путем удаления части бедренной кости. Операция длится несколько часов, а восстановление занимает до четырех месяцев.

Первые шесть недель пациент ходит на ходунках, после — занимается реабилитацией. Основное возможное осложнение — мышечный дисбаланс, но врачи устанавливают фиксатор, позволяющий в случае необходимости вернуть прежнюю длину ног.

При этом клиника принимает только женщин со стройными ногами. Отмечается, что так легче восстанавливаются мышцы и сосуды.

Самые частные мотивы для операции среди женщин — от желания уравнять рост с партнером до стремления улучшить личную жизнь. Дополнительным аргументом для некоторых становится статистика: высокий рост немного повышает риск рака, но при этом снижает вероятность диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

