Почувствовал безнаказанность: что известно о мажоре, устроившем массовое ДТП в Нижнем Новгороде

Вот этот 21-летний парень, развалившийся на капоте разбитого в аварии кабриолета, — главный антигерой этого дня. Сергей Корнилов, наследник огромного состояния, тусовщик, эталонный представитель «золотой молодежи».

Этим утром он пьяный возвращался домой, но не доехал. Помятые машины, первый допрос в ГАИ, крики о том, что ему ничего не будет, и продолжение вечеринки в ближайшем ресторане — все это сцены одного спектакля о провинциальном мажоре, для которого нет правил и авторитетов. Так удастся ли его наказать, выяснял корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Желтая иномарка выезжает на перекресток, набирает скорость, входит в поворот. Водитель не справился с управлением и на полной скорости вылетел на встречную полосу. Протаранил две легковушки, съехал в кювет.

Это кадры из Нижнего Новгорода. В ДТП лишь чудом никто не пострадал. За рулем кабриолета — мажор Сергей Корнилов. Ему 21. Он сын известного бизнесмена — покойного главы автопромышленного холдинга «Луидор». В полицейском авто вину в ДТП Корнилов признал, от прохождения медосмотра отказался.

После составления протокола Корнилов уже без машины отправился отдыхать.

«Нищета, не обижайтесь, пожалуйста, на то, что вы не можете позволить себе такую машину. Все прекрасно. Все хорошо, спасибо. Никто не сел, никто не ответственный», — заявил Корнилов на видео в соцсетях.

Мы попросили его прокомментировать случившееся. Он даже сам назначил нам встречу. Правда, слегка грубовато.

«Алло, *** по лбу не дало? Да здрасте. Лично приедете — прокомментирую (ситуацию с аварией — Прим. ред.) В ресторане, на летней веранде, да, там самая дорогая машина на веранде», — заявил Корнилов.

Но когда мы приехали, Корнилов вновь не смог справиться с управлением. Уснул.

Нам удалось оценить его дорогие часы за 32 миллиона и чек из ресторана почти на 15 тысяч с вином и трюфельной пастой. Официанты нехотя, но все же рассказали: мажор Корнилов — постоянный клиент заведения. Правда, в таком виде он здесь еще не отдыхал.

Из-за столика мажора приехали выносить друзья — сразу несколько человек под руки погрузили спящее тело Корнилова в иномарку и увезли.

Одна из подруг Корнилова на условиях полной анонимности рассказала «Известиям», что поведение юноши изменилось сразу после смерти отца. Сергей Корнилов-старший умер в 2024 году, по данным из открытых источников, его состояние оценивалось в сотни миллионов. Сын, судя по всему, унаследовал бизнес-империю и, возможно, почувствовал абсолютную безнаказанность.

За последние полтора года — 164 штрафа. В основном за превышение скорости и неправильную парковку.

Такие видео в соцсетях Корнилова мелькали регулярно. Он не скрывал свой образ жизни, вероятно, не раз садился пьяным за руль. Вот и после этой аварии сам публиковал новое видео.

В случае с этим ДТП Корнилову грозит административная ответственность.

«Если в аварии никто не погиб, то водитель привлекается к административной ответственности по статье 12.8. Это штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления от полутора до трех лет», — объяснил автоюрист Михаил Захаров.

Правда, совершенно не факт, что даже без прав Корнилов вновь не вернется за руль.

