В Пермском крае ввели запрет на хранение и распространение вейпов

Пермский край стал первым российским регионом, запретившим хранение и распространение вейпов. Ранее была ограничена их продажа. Нововведение начнет действовать уже с осени. Торговые точки к этому времени должны полностью избавиться от такого рода продукции. Нарушителям грозит штраф до ста тысяч рублей.

Подобный запрет готовят и в рамках всей страны. После того как госкомиссия поддержала эту идею, сейчас идут ее обсуждения и проработки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врач-эндокринолог Мария Матвеева рассказала о вреде курения вейпов. По словам эксперта, влияние электронных сигарет на эндокринную систему не зависит от длительности использования: они нарушают синтез гормонов щитовидной железы, могут вызывать аутоиммунный процесс, уменьшение тестостерона у мужчин и вторичное бесплодие, снижение овариального резерва и фертильности у женщин. Также показано влияние вейпинга на клетки печени, нарушая трансформацию стероидных гормонов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.