В Пермском крае ввели запрет на хранение и распространение вейпов

Эфирная новость 15 0

Новые ограничения начнут действовать осенью, а нарушителям грозит штраф до ста тысяч рублей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пермский край стал первым российским регионом, запретившим хранение и распространение вейпов. Ранее была ограничена их продажа. Нововведение начнет действовать уже с осени. Торговые точки к этому времени должны полностью избавиться от такого рода продукции. Нарушителям грозит штраф до ста тысяч рублей.

Подобный запрет готовят и в рамках всей страны. После того как госкомиссия поддержала эту идею, сейчас идут ее обсуждения и проработки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врач-эндокринолог Мария Матвеева рассказала о вреде курения вейпов. По словам эксперта, влияние электронных сигарет на эндокринную систему не зависит от длительности использования: они нарушают синтез гормонов щитовидной железы, могут вызывать аутоиммунный процесс, уменьшение тестостерона у мужчин и вторичное бесплодие, снижение овариального резерва и фертильности у женщин. Также показано влияние вейпинга на клетки печени, нарушая трансформацию стероидных гормонов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
70.79
-0.16 83.27
1.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:47
Почувствовал безнаказанность: что известно о мажоре, устроившем массовое ДТП в Нижнем Новгороде
23:34
В Пермском крае ввели запрет на хранение и распространение вейпов
23:17
Ярославский «Локомотив» второй год подряд стал обладателем Кубка Гагарина
23:17
Один человек погиб и восемь пострадали при атаке БПЛА на Макеевку
23:00
Посылка с секретом: семья нашла в новой урне чужой прах
22:51
Трамп пообещал уничтожить полученные от Ирана запасы ядерного топлива

Сейчас читают

Ушла с молотка за 18 миллионов долларов: картину Бэнкси продали на аукционе
Появились кадры массового ДТП с сыном бизнесмена в Нижнем Новгороде
Телефон плавится на солнце: как спасти смартфон от перегрева летом
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео