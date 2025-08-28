Колесит по миру: француз бросил винтажный Volkswagen ради советской «Нивы»
Видеодневник о приключениях мужчины стал очень популярным в соцсетях.
Фото, видео: 5-tv.ru
Француз бросил винтажный Volkswagen ради советской «Нивы»
Легенда отечественного автопрома покоряет Исландию. За рулем внедорожника «Нива» — французский путешественник и блогер. Машину он купил в прошлом году, отказавшись от своего винтажного Volkswagen.
Сам отремонтировал автомобиль, которому уже 30 лет, и отправился колесить по миру. До Исландии «Нива» с честью выдержала поездку в Марокко.
Видеодневник о его приключениях стал очень популярным среди пользователей соцсетей.
