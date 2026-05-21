Спецпроект «Ваш навигатор по налогам» появился на портале mos.ru

Специальный проект «Ваш навигатор по налогам» разместили на портале mos.ru. С его помощью жители Москвы могут узнать, как оплатить налоги, легализовать доход и защитить трудовые права.

Проект рассчитан на горожан, которые работают на себя, сдают имущество в аренду, оказывают услуги или продают товары собственного производства. Он призван помочь москвичам разобраться в налоговых правилах без лишней сложности.

Все больше москвичей выбирают частное предпринимательство и самостоятельную занятость. При этом не все начинающие и опытные бизнесмены понимают, как правильно платить налоги и какие действия нужно выполнить, чтобы официально оформить доход.

В спецпроекте собраны примеры жизненных ситуаций, которые связаны с доходами и налогами. Жители Москвы смогут узнать, как действовать, когда сдаешь квартиру, автомобиль или другое имущество в аренду, а также какие ограничения при этом существуют.

Отдельные материалы посвящены фрилансерам, кондитерам, парикмахерам, мастерам маникюра, репетиторам, ремонтникам, курьерам и другим работающим на себя жителям российской столицы.

Кроме того, навигатор поможет тем, кто столкнулся с неофициальным трудоустройством. В проекте можно составить план действий, если работодатель не оформляет письменный трудовой договор или предлагает вместо него получить статус самозанятого.

На mos.ru также подчеркнули, что неофициальная работа лишает человека социальных гарантий, пенсионных накоплений, правовой защиты и возможности получать налоговые вычеты.

Налоги остаются одним из главных источников доходов бюджета Москвы. Эти средства направляют на развитие инфраструктуры, образования, здравоохранения, экономики, науки и культуры, а также на социальные инициативы и повышение качества жизни в мегаполисе.

