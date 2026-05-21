В Симферополе открылась фотовыставка, посвященная погибшему военкору «Известий» Федорчаку

Светлана Стофорандова
На выставке представлены фотографии разных этапов жизни журналиста, погибшего в зоне СВО.

В Симферополе открылась фотовыставка, посвященная погибшему военкору «Известий» Александру Федорчаку. Кадры с мероприятия публикует 5-tv.ru.

Экспозиция получила название «Сердца, оставившие свет. Военкор — Александр Федорчак». На церемонии открытия участники мероприятия читали стихи, посвященные погибшему журналисту.

Вице-президент фонда «Женщины Тавриды» Наталья Терентьева подчеркнула, что в будущем планирует продолжить создавать фотовыставки в память о тех, кто оставил после себя творческий след.

«В нашем понимании наши герои — это что-то такое монументальное, железное, стабильное. Мы хотели бы показать их личность, их душу и сохранить это наследие, чтобы это было доступно для большого количества аудитории», — сказала Терентьева.

Отец Александра, Сергей Федорчак, рассказал, что для экспозиции специально подбирали самые нестандартные фотографии журналиста.

«Здесь мы видим Сашу в разных местах, в разных амплуа. Он здесь и военкор, и просто журналист, который снимает обычные репортажи, и здесь спортивная редакция просматривается», — поделился отец Александра.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что военкора «Известий» Евгения Быковского ранили 6 апреля в Донецке во время обстрела. Он фиксировал последствия атаки беспилотников ВСУ, когда его съемочная группа подверглась повторному удару. У Быковского диагностировали акубаротравму (контузию).

