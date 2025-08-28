Могилу Паши Техника забросали мусором и сделали там подклад

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 22 0

Захоронение выглядит довольно неухоженным.

Могилу Паши Техника забросали мусором и сделали там подклад

Фото: 5-tv.ru

Неизвестные забросали мусором могилу рэпера Паши Техника (Павла Ивлева). Об этом сообщила его бывшая жена Карина Мельничук в своем Telegram-канале.

Она опубликовала фото, на котором видны мусор, жестяная банка и пакетики с кошачьим кормом рядом с захоронением исполнителя. Кроме того, женщина обнаружила на могиле пугающий предмет — цветок с волосами, примотанные изолентой.

«Чего только нет: и вискас положили, и подклады в изоленте с волосами», — прокомментировала она.

Паша Техник скончался 4 апреля этого года в больнице Таиланда, куда попал еще 27 марта. Причиной смерти стал септический шок. Исполнителю было всего 40 лет.

Он похоронен на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье, где в последний путь его проводили родители и поклонники творчества.

Недавно Карицкая показала фанатам проект памятника рэперу. Это пока макет, но скульптура обещает быть во весь рост Паши Техника.

