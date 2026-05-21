За секунду до трагедии: последнее видео с разбившейся на Байкале лодки

Опубликовано последнее видео с разбившейся на Байкале лодки

Опубликована последняя видеозапись, сделанная пассажирами разбившейся на озере Байкал лодки. Эксклюзивные кадры публикует 5-tv.ru.

На короткой записи видно, как судно быстро идет по водной поверхности вдоль берега, еще покрытого снегом. Спустя несколько секунд оно резко теряет устойчивость, начинает заваливаться на бок и в итоге переворачивается. Камера уходит под воду, после чего в кадре остаются лишь бурлящие водные завихрения и рябь на поверхности озера.

Катер, на котором находились 18 человек, опрокинулся 19 мая во время прогулочного выхода на воду. Туристы держали путь к «жемчужине» Байкала — острову Ольхон.

При этом судно было существенно перегружено — пассажиров оказалось почти вдвое больше допустимой нормы. По предварительной версии, именно это и стало причиной аварии. В результате происшествия 13 человек смогли самостоятельно выбраться на берег. Позже спасатели обнаружили тела пяти погибших.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть более двух человек по неосторожности. Капитан судна и владелец аэролодки были арестованы. Водителю избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Подробнее смотрите в программе «Известия. Главное» на Пятом канале в полночь на воскресенье, 24 мая.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.