За секунду до трагедии: последнее видео с разбившейся на Байкале лодки

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 76 0

Судно на котором находились 18 человек, опрокинулось 19 мая во время прогулочного выхода на воду.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Опубликовано последнее видео с разбившейся на Байкале лодки

Опубликована последняя видеозапись, сделанная пассажирами разбившейся на озере Байкал лодки. Эксклюзивные кадры публикует 5-tv.ru.

На короткой записи видно, как судно быстро идет по водной поверхности вдоль берега, еще покрытого снегом. Спустя несколько секунд оно резко теряет устойчивость, начинает заваливаться на бок и в итоге переворачивается. Камера уходит под воду, после чего в кадре остаются лишь бурлящие водные завихрения и рябь на поверхности озера.

Катер, на котором находились 18 человек, опрокинулся 19 мая во время прогулочного выхода на воду. Туристы держали путь к «жемчужине» Байкала — острову Ольхон.

При этом судно было существенно перегружено — пассажиров оказалось почти вдвое больше допустимой нормы. По предварительной версии, именно это и стало причиной аварии. В результате происшествия 13 человек смогли самостоятельно выбраться на берег. Позже спасатели обнаружили тела пяти погибших.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть более двух человек по неосторожности. Капитан судна и владелец аэролодки были арестованы. Водителю избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Подробнее смотрите в программе «Известия. Главное» на Пятом канале в полночь на воскресенье, 24 мая.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
70.79
-0.16 83.27
1.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:11
«Я ревную, что происходит?» — Башаров устроил истерику своей возлюбленной
22:00
Жизнь через фильтр: что помогает Карине Кросс чувствовать себя комфортнее
21:45
Овсянка против камней: ученые нашли ключ к здоровью почек
21:30
Нас водили за нос? Правда ли кальций и витамин D укрепляют кости
21:26
Марко Рубио: шансы на мирное соглашение США с Кубой невелики
21:15
Портил жизнь: Карина Кросс про месть заказчику хейтерских комментариев

Сейчас читают

Появились кадры массового ДТП с сыном бизнесмена в Нижнем Новгороде
Телефон плавится на солнце: как спасти смартфон от перегрева летом
Перенесение мощей Николая Чудотворца: как молиться, что можно и нельзя делать 22 мая
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео