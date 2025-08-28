Лыжи, СПА и пляжных отдых: чем заняться на курорте «Игора»

На курорте «Игора» можно кататься на лыжах на трассах международного уровня

Жителям и гостям Ленинградской области не нужно ломать голову над тем, чем заняться в любое время года. Именно в этом регионе есть уникальный всесезонный курорт «Игора». На территории комплекса расположены места для досуга, которые понравятся людям разных возрастов. Любители активного отдыха смогут насладиться катанием на лыжах. А те, кому больше по душе спокойствие, оценят СПА-процедуры и отдых на пляже с видом на живописные леса.

А 13 сентября «Игора» станет площадкой для безалкогольного гастрофестиваля «Балтика Фест», в рамках которого можно будет продегустировать необычные блюда и напитки, собранные в одном месте со всей России, познакомиться с историей пива и зарядиться эмоциями на концерте популярных музыкантов.

1. Лыжи и сноуборд на трассах международного уровня

На территории «Игоры» расположены десять горнолыжных склонов с трассами разной сложности, общая протяженность которых составляет более четырех километров.

Для новичков свои услуги предлагают профессиональные инструкторы. А тем, кто уверенно стоит на лыжах, по душе придутся экстремальные трамплины.

2. Ледовый дворец и тренировки по фигурному катанию

В распоряжении гостей курорта находится огромный Ледовый дворец — спортивный комплекс, работающий круглогодично. Внутри есть хоккейная арена, школа фигурного катания, площадка для керлинга. Из активностей — тренировки, мастер-классы и свободное катание.

3. Расслабление в СПА-комплексе

В СПА-центр курорта оказывают более 250 услуг, включая тайский и аюрведический массажи, гидротерапию, талассотерапию и различные косметологические процедуры.

Специалисты комплекса работают, применяя современные оздоровительные методики и восточные практики. Сотрудники помогут подобрать индивидуальную программу с учетом особенностей процедур. Также расслабиться можно в финской бане и джакузи.

4. Пляжный отдых и занятие SUP-серфингом

Отдых на берегу живописного озера с оборудованным песчаным пляжем и бассейнами с подогревом доступен в летний сезон. Заскучать невозможно — гости могут попробовать вейкбординг или «обуздать» SUP-доску, прокатиться на катамаранах или заняться пляжным волейболом.

5. Авторская кухня с видом на лес

Для любителей вкусно поесть работают рестораны и кафе, в которых подаются блюда традиционных русской и европейских кухонь. У многих заведений есть террасы и панорамные окна с шикарным видом на лес.

Помимо этого, для ценителей гастроизысков 13 сентября на автодроме «Игора Драйв» пройдет масштабный фестиваль «Балтика Фест». Гости смогут попробовать уникальные блюда и безалкогольные напитки из разных регионов страны — от Калининграда до Камчатки.

Хедлайнерами мероприятия выступят легенды русского рока «Чайф», культовая группа «Дискотека Авария» и поп-певица Мари Краймбрери

