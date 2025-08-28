В США дайвер нашел на дне реки останки супругов и раскрыл детали их пропажи

Дайвер Арчер Мэйо обнаружил в реке Колумбия останки двух взрослых людей в автомобиле, который, по его мнению, принадлежат пропавшей в 1958 году семье Мартин. Об этом сообщило издание Oregon Live.

По словам Мэйо, во время очередного погружения он смог проникнуть в перевернутый Ford 1950-х годов, находившийся на глубине около 18 метров. Внутри были человеческие останки, спрятанные в нейлоновом чулке большого размера.

«Больше ничего нельзя сделать», — сказал дайвер, передав находку в офис шерифа округа Худ-Ривер.

Правоохранительные органы пока не подтвердили и не опровергли его слова, отметив лишь, что расследование дела, которому почти 70 лет, продолжается.

Семья Кена и Барбары Мартин с тремя дочерьми исчезла после выезда из дома на северо-востоке Портленда 7 декабря 1958 года. Вскоре в реке Колумбия нашли тела двух младших девочек — Вирджинии и Сью. Однако следы родителей, старшей дочери Барбары и машины так и не удалось обнаружить. Тайна на протяжении десятилетий порождала разные версии — от несчастного случая до умышленного убийства.

Мэйо увлекся этой историей в 2018 году и предположил, что автомобиль мог затянуть в подводную яму, образованную еще в XIX веке при строительстве шлюзов Каскейд. После получения разрешений он провел около 60 погружений, расчищая дно и убирая завалы. Работы были крайне опасными: он застревал в сетях, цеплялся за пружины сидений, а видимость часто сводилась к нулю.

В июле и августе этого года ему удалось поднять множество предметов из машины: игрушечный пистолет, педаль газа, ремни безопасности и футляр для фотоаппарата с именем «Кен Мартин» и адресом семьи. По словам дайвера, именно эта находка стала главным доказательством, что автомобиль действительно принадлежал исчезнувшей семье.

Мэйо признался, что планирует засыпать останки машины гравием, чтобы другие исследователи не рисковали жизнью в этой опасной зоне.

«Я чувствую, что вернул их семье, чтобы они могли воссоединиться. И это была моя мечта», — сказал он.

Находка может поставить точку в одной из самых давних и таинственных историй исчезновения в США, которая почти семь десятилетий будоражила воображение полиции, журналистов и любителей расследований.

