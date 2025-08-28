Нервный срыв ценой в 42 тысячи долларов: теннисист Медведев получил штраф

Эфирная новость 30 0

Спортсмен поругался с арбитром и сломал ракетку.

Фото, видео: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева; 5-tv.ru

Теннисист Медведев получил крупный штраф в 42 тысячи долларов

Российского теннисиста Даниила Медведева оштрафовали на круглую сумму за истерику на открытом чемпионате США. Потерпев поражение от француза, спортсмен начал спорить с арбитром и от злости сломал ракетку.

Судья турнира принял решение взыскать с Медведева 12 тысяч долларов за порчу ракетки и еще 30 — за неспортивное поведение.

Этот штраф для россиянина уже второй в этом году. В январе Медведева оштрафовали на 76 тысяч долларов на Открытом чемпионате Австралии. Тогда он также сломал ракету, а еще одну из камер.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Нервный срыв ценой в 42 тысячи долларов: теннисист Медведев получил штраф
