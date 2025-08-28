Не теряют голову: эксперты развеяли миф о снижении интеллекта у беременных

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 12 0

Изменения в состоянии будущих мам вызваны гормональной перестройкой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Гинеколог Фисюк: гормоны влияют на память и концентрацию беременных

Во время беременности женщина наиболее чувствительна и подвержена стрессу. Рассеянность и забывчивость — обычное явление для такого состояния, оно не связано с умственными способностями. Об этом заявила врач-акушер-гинеколог Виктория Фисюк, в беседе с Lenta.ru.

Эксперт считает, что мнение о сниженном интеллекте во время беременности — миф. Наоборот, в этот приятный период у будущих мам появляется интерес к изучению нового.

«На мой взгляд, можно поспорить с утверждением, что когнитивные способности у беременных снижаются. Например, у беременных женщин зачастую появляются новые качества и интересы: они начинают осваивать новые увлечения — вязать, шить, изучать иностранные языки, ходить в музеи и слушать классическую музыку, чтобы в последующем делиться своими знаниями и опытом со своим ребенком», — добавила Фисюк.

Однако гормональная перестройка все же влияет на эмоциональное состояние, память и концентрацию. И врач рекомендует не беспокоить беременную лишними задачами.

«Женщина на девять месяцев занята совершенно другим, поэтому мой совет: не отвлекайте беременных от выполнения этой миссии — не требуйте от них слишком серьезных когнитивных усилий», — уточнила врач.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в России разработали новые меры поддержки беременных в сложной ситуации.

