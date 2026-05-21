ВВС России перехватили британские самолеты-шпионы

Кадры, опубликованные британским Минобороны, которые, судя по всему, призваны раздуть новый скандал вокруг России. Вот они. Это перехват их самолета-шпиона нашими истребителями.

Произошло все еще в апреле, когда британская боевая машина с датчиками электронной разведки дважды патрулировала у российских границ. Оба раза наши истребители сопроводили незваного гостя, пока он не покинул территорию. То есть действовали в соответствии со всеми международными нормами. Британцы же не устают играть на теме мнимой российской опасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что проход двух российских танкеров через Ла-Манш вызвал настоящий переполох в Великобритании. Планы Лондона попробовать их перехватить провалились — суда оказались под защитой нашего фрегата.

Причем фиаско получилось публичным, все снимали журналисты британского издания Telegraph. В Москве сегодня подтвердили, что теперь так будет всегда.

