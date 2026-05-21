ВВС России перехватили британские самолеты-шпионы
Власти Соединенного Королевства не перестают эксплуатировать тему мнимой российской угрозы.
Кадры, опубликованные британским Минобороны, которые, судя по всему, призваны раздуть новый скандал вокруг России. Вот они. Это перехват их самолета-шпиона нашими истребителями.
Произошло все еще в апреле, когда британская боевая машина с датчиками электронной разведки дважды патрулировала у российских границ. Оба раза наши истребители сопроводили незваного гостя, пока он не покинул территорию. То есть действовали в соответствии со всеми международными нормами. Британцы же не устают играть на теме мнимой российской опасности.
Ранее 5-tv.ru писал, что проход двух российских танкеров через Ла-Манш вызвал настоящий переполох в Великобритании. Планы Лондона попробовать их перехватить провалились — суда оказались под защитой нашего фрегата.
Причем фиаско получилось публичным, все снимали журналисты британского издания Telegraph. В Москве сегодня подтвердили, что теперь так будет всегда.
