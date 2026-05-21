Живая марионетка: модель OnlyFans рассказала о странных просьбах клиента

Диана Кулманакова
В их взаимодействии практически отсутствовал сексуальный подтекст.

Самые странные просьбы клиентов моделей онлифанс

Фото: www.globallookpress.com/Visual Press Agency/Steph

Creatorzine: мужчина попросил модель OnlyFans управлять его жизнью

Американская модель платформы OnlyFans Луна Бенна столкнулась с необычным запросом от клиента, пожелавшего, чтобы она полностью управляла его повседневной жизнью. Об этом сообщило Creatorzine.

Сначала 27-летняя девушка восприняла подобное предложение как попытку пошутить. Однако в ходе общения осознала серьезность намерений мужчины.

В рамках договоренностей Бенна взяла на себя функции персонального куратора. Она строго регламентировала время его пробуждения, составляла график физических тренировок, формировала ежедневное меню и устанавливала периоды для отдыха.

За возможность почувствовать себя под тотальным внешним управлением заказчик платил модели тысячи долларов. По словам Луны Бенны, мужчина регулярно предоставлял фотоотчеты в качестве доказательств беспрекословного выполнения всех ее распоряжений.

Девушка подчеркнула, что в их взаимодействии практически отсутствовал сексуальный подтекст. Это позволило ей назвать мужчину одним из самых странных за всю историю ее карьеры.

«Они настолько привыкли контролировать все в своей обычной жизни, что передача этого контроля — особенно женщине — ощущается как облегчение и одновременно возбуждает», — отметила она.

Бенна выразила мнение, что потребность в отказе от собственной воли может быть востребована среди многих мужчин, желающих отдохнуть от ответственности.

