Глава ЛДПР дал старт проекту «Труд людей надо уважать»

Глава ЛДПР Слуцкий предложил установить в РФ День человека труда

Председатель ЛДПР сегодня дал старт федеральному партийному проекту «Труд людей надо уважать». Мероприятие прошло в преддверии 90-летия стахановского движения. В ходе встречи Леонид Слуцкий обсудил с ветеранами труда, почетными пенсионерами из разных регионов России актуальные проблемы.

«Для нас важны люди, которые своей ежедневной и часто очень тяжелой работой строили и развивали нашу лучшую в мире страну. Нам положение людей труда в стране очень и очень важно. Нам важна именно ваша точка зрения, предложения и требования. Обоснованные требования», — отметил председатель политической партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

Лидер ЛДПР предложил систематизировать поддержку старшего поколения. Слуцкий выступил с инициативой установить в России официальный праздник — День человека труда, а также объявил об учреждении партией одноименной всероссийской награды.

