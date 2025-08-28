Глава ЛДПР дал старт проекту «Труд людей надо уважать»

Эфирная новость 30 0

Леонид Слуцкий также предложил установить официальный праздник, посвященный рабочему человеку.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава ЛДПР Слуцкий предложил установить в РФ День человека труда

Председатель ЛДПР сегодня дал старт федеральному партийному проекту «Труд людей надо уважать». Мероприятие прошло в преддверии 90-летия стахановского движения. В ходе встречи Леонид Слуцкий обсудил с ветеранами труда, почетными пенсионерами из разных регионов России актуальные проблемы.

«Для нас важны люди, которые своей ежедневной и часто очень тяжелой работой строили и развивали нашу лучшую в мире страну. Нам положение людей труда в стране очень и очень важно. Нам важна именно ваша точка зрения, предложения и требования. Обоснованные требования», — отметил председатель политической партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

Лидер ЛДПР предложил систематизировать поддержку старшего поколения. Слуцкий выступил с инициативой установить в России официальный праздник — День человека труда, а также объявил об учреждении партией одноименной всероссийской награды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.44
-0.09 93.34
-0.03
Самокопание в сентябре, страсти в октябре и в ноябре: гороскоп на осень 2...

Последние новости

16:15
Миллиарды долларов: создатель Лабубу вошел в топ-100 богатейших людей мира
15:56
Глава ЛДПР дал старт проекту «Труд людей надо уважать»
15:50
Представители Совета по коммуникациям Никарагуа посетили медиацентр «Известий»
15:40
Нужен хмель: ученые и специалисты «Балтики» искали на Алтае перспективные сорта
15:40
Первое в России уголовное дело за самовыгул собаки завели в Мурманской области
15:29
Погибший итальянец и сломанная нога Наговициной — эксклюзивные кадры

Сейчас читают

«Взбунтовалась девочка»: как Самойлова и Джиган справляются с переходным возраст
Звезды шоу-бизнеса собирают урожай: кто из знаменитостей делает закрутки на зиму
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025