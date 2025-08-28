Эксклюзивные кадры застрявшей на пике Победы Наговициной

Российская альпинистка Наталья Наговицина была запечатлена на фото с ногой, зафиксированной палкой, до того, как она застряла на пике Победы. Эксклюзивные кадры попали в распоряжение 5-tv.ru.

На одной из фотографий Наговицина и итальянский покоритель гор Лука Синигалья, который погиб во время операции по спасению Натальи, сидят на снегу, обнимаясь. На тот момент у нее уже была травмирована нога, которую зафиксировали палкой от палатки.

На следующем кадре запечатлена разорванная палатка Наговициной.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

На последнем фото на фоне гор стоят немецкий и российский альпинисты — Гюнтер Зигмунд и Роман Мокринский.

Фото: ИЗВЕСТИЯ



Наталья Наговицина застряла на пике Победы в Киргизии 12 августа после того, как сломала ногу. Роман Мокринский, который является напарником 47-летней альпинистки, оказал ей первую помощь и отправился за подмогой. Через четыре дня для эвакуации пострадавшей вылетел вертолет, но из-за непогоды борт совершил жесткую посадку в районе пика.

Следующая попытка спасти Наговицину состоялась 19 августа — к пику выдвинулся спасательный отряд. Он должен был достичь вершины в течение нескольких дней. Но непогода и плохое самочувствие одного из участников операции помешали группе дойти до Натальи.

