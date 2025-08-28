«Иллюзии, что ты чего-то достиг»: Богомолов о жизни и стремлениях

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 30 0

Постановщик уверен, что творчество должно вдохновлять молодое поколение.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Режиссер Богомолов: любому человеку важно ощущать себя признанным

Любому человеку важно ощущать себя признанным. Таким мнением в беседе с 5-tv.ru поделился режиссер Константин Богомолов на втором дне программы Московской международной недели кино.

«Любому человеку, который занимается своим делом, важно ощущать себя признанным. Но главное — чтобы не возникали иллюзии, что ты чего-то достиг. Это дело бесконечное: обучение, самосовершенствование, путешествие. Как только ты достигаешь определенной точки — ты умер», — поделился культурный деятель.

По словам Богомолова, он считает себя человеком, который занимается любимым делом. При этом у него получается находить людей, которым нравится то, что делает он. Режиссеру отрадно, что его зрители могут переживать и размышлять над его работами.

Богомолов считает, что важно своим творчеством помогать молодому поколению, которое вступает в профессию, вдохновляться. Режиссер отметил, что с этой миссией он справляется.

Режиссер известен своими провокационными постановками классики на современный лад и многими успешными театральными проектами, в том числе в Театре на Бронной и Московском Художественном театре. Среди его значимых работ — спектакли «Чайка», «Много шума из ничего», «Карамазовы», «Идеальный муж» и другие.

Также Богомолов активно работает в кино и на телевидении. Он режиссировал и снимался в таких сериалах, как «Содержанки», «Хороший человек» и «Кеша должен умереть».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин присвоил режиссеру Богомолову звание «Заслуженный деятель искусств России».

