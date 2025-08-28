Лесные убийцы: что делать при отравлении грибами

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 19 0

Интоксикация в таком случае может быть смертельно опасна.

Лесные убийцы: как помочь себе при отравлении грибами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Гастроэнтеролог Кашук: отравление грибами смертельно опасно

Каждый год во время грибного сезона увеличивается количество людей, которые отравились ядовитыми грибами. Об этом URA.RU рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Такая интоксикация крайне опасна и может привести к летальному исходу.

«Это не просто пищевое расстройство, а потенциально смертельно опасное состояние. Тошнотой и урчанием в животе здесь можно не отделаться и последствия часто оказываются гораздо серьезнее», — сообщила Кашух.

Симптомы проявляются не сразу, а лишь спустя несколько часов, когда токсины уже поразили печень и почки. Однако есть виды грибов, которые дают о себе знать раньше.

Характер интоксикации зависит и от того, какой ядовитый гриб попал в организм.

«Ложные опята и некоторые сыроежки провоцируют тошноту, рвоту, диарею, боли в животе. При отравлении мухоморами у пострадавшего, с перечисленными симптомами, может появиться сильное слюноотделение, сужение зрачков, перебои в работе сердца и даже затрудненное дыхание», — дополнил врач.

Еще один нюанс в отравлении грибами — «период мнимого улучшения». Спустя пару дней может показаться, что яд вышел, но это не так.

«Это опасная иллюзия, так как печень и почки уже пострадали. Может возникнуть желтуха, нарушается отток мочи и свертываемость крови. Без медицинской помощи отравление может привести к коме и смерти», — подчеркнул эксперт.

При отравлении грибами важно не терять время. При первых признаках рекомендуется вызывать скорую помощь и самостоятельно очищать организм: пить как можно больше воды, вызвать рвоту и принять сорбенты.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что делать при алкогольном отравлении.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.44
-0.09 93.34
-0.03
Самокопание в сентябре, страсти в октябре и в ноябре: гороскоп на осень 2...

Последние новости

19:30
Бойцам СВО с ранением плеча помогают восстановиться с помощью высоких технологий
19:20
Будущее железнодорожных перевозок: чем удивил салон «ПРО//ДВИЖЕНИЕ. ЭКСПО»
19:10
Пицца в столовой: разные поколения поделились самыми яркими школьными воспоминаниями
19:00
Массивные шипы: ученые нашли динозавра с броней в Атласских горах
18:50
Рост заболеваемости среди детей: в Россию пришел новый штамм коронавируса
18:38
Расхождение интересов: Польша отдаляется от «Вышеградской четверки»

Сейчас читают

Погибший итальянец и сломанная нога Наговициной — эксклюзивные кадры
«Взбунтовалась девочка»: как Самойлова и Джиган справляются с переходным возраст
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025