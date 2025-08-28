Миллиарды долларов: создатель Лабубу вошел в топ-100 богатейших людей мира

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 37 0

За год его состояние выросло почти на 19 миллиардов.

лабубуу

Фото: www.globallookpress.com/Jens Kalaene

Создатель Лабубу вошел в топ-100 богатейших людей мира

Создатель игрушек Лабубу и основатель китайской компании Pop Mart Ван Нин вошел в список ста богатейших людей мира, заняв 85-ю позицию в рейтинге Bloomberg Billionaires Index. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, за год состояние предпринимателя выросло на 20 миллиардов долларов и достигло 27,5 миллиарда. Причиной стал рост стоимости акций Pop Mart почти на 250 процентов на фоне рекордного интереса покупателей к игрушкам Лабубу.

Ван Нин владеет почти половиной акций компании. Благодаря этому он обошел в списке таких известных бизнесменов, как Джефф Безос и Уоррен Баффет, что стало заметным событием в мировом рейтинге.

В России тема китайских кукол также вызвала резонанс. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что образ персонажей вызывает отторжение, назвав их «безобразными».

По ее словам, необходимо развивать отечественное производство и поддерживать российских дизайнеров, чтобы создавать конкурентоспособные и стильные игрушки, которые смогут претендовать на мировое признание.

