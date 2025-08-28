Другого места не нашли: в Киево-Печерской лавре устроили выставку 3D-моделей

Денег на очередную безумную инициативу дала организация USAID.

В Киево-Печерской лавре устроили выставку 3D-моделей

Киевские власти вновь перешли все границы дозволенного. В распоряжении «Известий» эксклюзивные кадры: что сегодня происходит в Киево-Печерской лавре. Прямо в трапезной открыли выставку 3D-моделей архитектурных сооружений. Среди экспонатов — уничтоженные ВСУ в боях с российскими войсками драматический театр в Мариуполе и музей в Харьковской области.

Спонсор этого события — пресловутая организация USAID. Та самая, которой Дональд Трамп перекрыл финансирование. Дата открытия выглядит как издевка: сегодня православные отмечают большой праздник, Успение Божией Матери. Свое возмущение они выплеснули на страницы соцсетей.

Видимо, мало киевским властям было скандального кулинарного шоу с голубцами и лихих танцев в стенах лавры. На прошлой неделе мощи святых буквально выволокли на улицу и в нарушение всех процедур вскрыли раки и разложили прямо на земле. Все это было сделано под прикрытием якобы проверки подлинности «экспонатов», именно так в Киеве сейчас называют мощи святых.

