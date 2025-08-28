Ученые создали первый в РФ тест, способный выявить сразу 25 вирусов

Эфирная новость 30 0

Он поможет оперативно ставить диагноз и назначать лечение.

Фото, видео: Сергей Карпухин/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Способный выявлять сразу 25 вирусов тест создали в России

Ученые центра эпидемиологии Роспотребнадзора создали первый в стране тест, который способен выявить сразу 25 вирусов. Система реагентов быстро и точно диагностирует все основные возбудители ОРВИ.

Благодаря этому врачи смогут оперативно ставить диагноз и назначать лечение. По данным ведомства, все компоненты теста — отечественные, что исключает зависимость от зарубежных поставок. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.29
-0.15 93.49
0.15
Самокопание в сентябре, страсти в октябре и в ноябре: гороскоп на осень 2...

Последние новости

20:55
Reuters: Уиткофф присутствовал на встрече с Путиным без стенографиста
20:40
НХЛ: решении о недопуске России на Турнир четырех наций было единогласным
20:25
Полянский назвал решение «евротройки» по Ирану эскалационным шагом
20:15
МИД Эстонии вручил ноту протеста российскому дипломату
20:00
Lil Pump набил на лбу имя певицы MARGO — эксклюзивные кадры
19:52
Другого места не нашли: в Киево-Печерской лавре устроили выставку 3D-моделей

Сейчас читают

«Взбунтовалась девочка»: как Самойлова и Джиган справляются с переходным возраст
Самокопание в сентябре, страсти в октябре и в ноябре: гороскоп на осень 2025
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025