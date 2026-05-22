В Таиланде водитель пикапа переехал выпавшего из машины туриста и скрылся

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Путешественник находится в критическом состоянии и борется за жизнь в реанимации.

Мужчина наехал на выпавшего из машины парня и сбежал

Фото: www.globallookpress.com/ZB/Soeren Stache

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В курортном городе Паттайя водитель пикапа совершил наезд на молодого человека, который выпал из кузова этого же автомобиля, после чего покинул место дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщило издание The Sun.

Пострадавшим оказался 20-летний гражданин Великобритании Итан Лейси, прибывший в Таиланд на отдых. Согласно имеющимся данным, инцидент произошел на одной из оживленных городских магистралей.

Юноша перемещался в кузове транспортного средства, однако во время движения не удержался и упал на асфальт, получив серьезный удар головой. Водитель машины не успел среагировать и переехал упавшего пассажира, после чего предпочел не оказывать помощь, а скрыться в неизвестном направлении.

В настоящее время пострадавший находится в отделении интенсивной терапии. Врачи оценивают его шансы на выздоровление как крайне невысокие, поскольку пациент перенес уже три кровоизлияния в мозг.

Тревогу первыми подняли родственники Итана из Бирмингема, когда молодой человек перестал выходить на связь. Известно, что изначально он путешествовал по королевству в компании своего двоюродного брата Кевина, однако позже решил продолжить поездку самостоятельно и отправился в Паттайю один.

Родные не получали от него вестей в течение трех дней, прежде чем выяснились обстоятельства случившегося.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+27° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Месяц Деревянной Лошади: китайский гороскоп на июнь 2026 года

Последние новости

21:30
От выбора до распоряжения деньгами: как привить ребенку самостоятельность
21:15
Друг превратился в хищника: собака съела ногу хозяина и обглодала его лицо
21:10
Путин обсудил с членами Совбеза атаку ВСУ на колледж в ЛНР
21:00
В летнем сезоне «Московского долголетия» открылось направление лесотерапии
20:45
Смертельный десерт: семья съела арбуз с крысиным ядом
20:36
В ЛНР ввели режим ЧС после удара ВСУ по колледжу в Старобельске

Сейчас читают

Безопасность в автомобиле: советы эксперта для защиты детей от жары
Битва за прохладу: как спастись от аномального летнего зноя
В России потребовали реакции ООН и ОБСЕ на атаку по колледжу в Старобельске
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео