В Таиланде водитель пикапа переехал выпавшего из машины туриста и скрылся

В курортном городе Паттайя водитель пикапа совершил наезд на молодого человека, который выпал из кузова этого же автомобиля, после чего покинул место дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщило издание The Sun.

Пострадавшим оказался 20-летний гражданин Великобритании Итан Лейси, прибывший в Таиланд на отдых. Согласно имеющимся данным, инцидент произошел на одной из оживленных городских магистралей.

Юноша перемещался в кузове транспортного средства, однако во время движения не удержался и упал на асфальт, получив серьезный удар головой. Водитель машины не успел среагировать и переехал упавшего пассажира, после чего предпочел не оказывать помощь, а скрыться в неизвестном направлении.

В настоящее время пострадавший находится в отделении интенсивной терапии. Врачи оценивают его шансы на выздоровление как крайне невысокие, поскольку пациент перенес уже три кровоизлияния в мозг.

Тревогу первыми подняли родственники Итана из Бирмингема, когда молодой человек перестал выходить на связь. Известно, что изначально он путешествовал по королевству в компании своего двоюродного брата Кевина, однако позже решил продолжить поездку самостоятельно и отправился в Паттайю один.

Родные не получали от него вестей в течение трех дней, прежде чем выяснились обстоятельства случившегося.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.