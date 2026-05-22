В Таиланде водитель пикапа переехал выпавшего из машины туриста и скрылся
Путешественник находится в критическом состоянии и борется за жизнь в реанимации.
В курортном городе Паттайя водитель пикапа совершил наезд на молодого человека, который выпал из кузова этого же автомобиля, после чего покинул место дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщило издание The Sun.
Пострадавшим оказался 20-летний гражданин Великобритании Итан Лейси, прибывший в Таиланд на отдых. Согласно имеющимся данным, инцидент произошел на одной из оживленных городских магистралей.
Юноша перемещался в кузове транспортного средства, однако во время движения не удержался и упал на асфальт, получив серьезный удар головой. Водитель машины не успел среагировать и переехал упавшего пассажира, после чего предпочел не оказывать помощь, а скрыться в неизвестном направлении.
В настоящее время пострадавший находится в отделении интенсивной терапии. Врачи оценивают его шансы на выздоровление как крайне невысокие, поскольку пациент перенес уже три кровоизлияния в мозг.
Тревогу первыми подняли родственники Итана из Бирмингема, когда молодой человек перестал выходить на связь. Известно, что изначально он путешествовал по королевству в компании своего двоюродного брата Кевина, однако позже решил продолжить поездку самостоятельно и отправился в Паттайю один.
Родные не получали от него вестей в течение трех дней, прежде чем выяснились обстоятельства случившегося.
