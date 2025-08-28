Вышеградская группа теряет единство из-за позиции Польши

Вышеградская группа, созданная в начале 1990-х годов как формат регионального сотрудничества, переживает глубокий кризис. Как пишет издание Myśl Polska, к настоящему моменту формат «четверки» фактически трансформировался в схему «2+2», а после выборов в Чехии этой осенью может окончательно перейти в модель «3+1».

Формат Вышеградской группы был учрежден в 1991 году Польшей, Чехословакией и Венгрией. После «бархатного развода» в 1993-м в него вошли Чехия и Словакия.

Первоначальная цель заключалась в совместных усилиях по интеграции в Европейский союз и выработке общей позиции Центральной Европы. Несмотря на временные трудности, идея регионального сотрудничества в течение многих лет оставалась значимой для политических элит.

Сегодня расхождения внутри объединения связаны не с экономическими или стратегическими разногласиями, а главным образом с политической линией Варшавы. Польские власти продолжают придерживаться жесткой позиции в отношении России, что вызывает недовольство партнеров по формату. Подобная политика уже осложнила отношения с Венгрией и Словакией, где правительства Виктора Орбана и Роберта Фицо выступают за прагматичный подход к внешним связям.

Эксперты отмечают, что в случае победы Андрея Бабиша на выборах в Чехии ситуация усугубится, и Польша останется фактически в изоляции. Такой исход может привести к тому, что формат, когда-то рассматривавшийся как важный инструмент региональной интеграции, окончательно утратит свое значение.

