Массивные шипы: ученые нашли динозавра с броней в Атласских горах

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 13 0

Особенности внешнего вида — способ защиты от хищников.

Палеонтологи нашли в Атласских горах останки динозавра Spicomellus

Фото: EPA/ТАСС

Палеонтологи обнаружили окаменелости динозавра вида Spicomellus с уникальной броней и шипами в Атласских горах недалеко от города Булеман в Марокко. Об этом сообщает CNN.

Палеонтолог Ричард Батлер из Бирмингемского университета отметил, что панцирь Spicomellus имел необычную структуру: на каждом ребре располагались длинные острые шипы, а вокруг шеи торчали отростки длиной с клюшку для гольфа. Ученый подчеркнул, что подобных конструкций не встречалось ни у одного другого животного.

Spicomellus жил около 165 млн лет назад, в юрский период. Длина тела достигала четырех метров, вес составлял от одной до двух тонн. Это самый древний известный анкилозавр — медленно передвигающийся травоядный на четырех лапах, защищавшийся от хищников крепкой броней.

Исследователи уточнили, что шипы, вероятно, служили не только защитой, но и «аксессуаром» для привлечения самок, аналогично рогам у оленей или хвосту павлина. По сохранившимся костям удалось установить наличие коротких шипов на спине, костных пластин на шее и пары крупных отростков длиной до 87 см, массивного тазового щита и шипов над бедрами.

Особый интерес вызвали сросшиеся хвостовые позвонки, что обычно характерно для анкилозавров с хвостовыми «дубинками». Это позволяет предположить, что хвостовое оружие появилось у динозавров примерно на 30 млн лет раньше, чем считалось ранее.

Ранее в Испании ученые нашли уникально сохранившийся череп стегозавра Dacentrurus armatus позднего юрского периода. Находка дала новые сведения о строении этого вида, чей первый официальный анализ был опубликован 150 лет назад.

