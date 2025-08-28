Рэпер Lil Pump набил на лбу имя певицы MARGO

Американский рэпер Lil Pump набил на лбу имя российской певицы MARGO. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

На днях рэпер подарил исполнительнице сумку-тоут Louis Vuitton Neverfull. Это двусторонняя модель, она выворачивается наизнанку. Стоимость такого аксессуара — по меньшей мере 1900 евро, или 177 тысяч рублей.

Для MARGO интерес зарубежных исполнителей — обычное дело. Певица уверена: все они едут в Россию, чтобы познакомиться с ней.

«Они едут-едут. Вы теперь знаете, что концерт — это всего лишь предлог. Они едут посмотреть на звезду номер один — Марго. Они понимают, что я выберу только одного, а их много», — рассказывала звезда на VK Fest.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Lil Pump посетил студию Игоря Матвиенко после концерта в Москве. Композитор не уточнил, планируется ли сотрудничество с рэпером, но охарактеризовал общение с ним как «успешное».

