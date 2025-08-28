МИД Эстонии вручил ноту протеста российскому дипломату

Дарья Орлова
Дарья Орлова 22 0

Сообщения о повреждении здания миссии Евросоюза в Киеве возмутили власти республики. Правдивы они или нет — другой вопрос.

МИД Эстонии вызвал российского дипломата из-за ночной атаки на Киев

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Министерство иностранных дел Эстонии 28 августа вызвало российского временного поверенного в делах Ленара Салимуллина и вручило ему ноту протеста. Об этом сообщил телеканал ERR.

По данным эстонской стороны, причиной вызова стал ночной удар по Киеву, в результате которого, как утверждается, пострадало здание дипломатической миссии Евросоюза. Российская сторона ранее неоднократно заявляла, что ее войска не наносят ударов по гражданской инфраструктуре.

Накануне стало известно, что аналогичный шаг предпринял и Брюссель: временного поверенного России при ЕС Карена Малаяна вызвали в европейскую столицу. Глава дипломатии Эстонии Кая Каллас отметила, что один из ударов в ночь на 28 августа якобы затронул помещения представительства ЕС.

В ночь на 28 августа объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая промышленные предприятия и элементы транспортной сети, оказались под ударами российских беспилотников и ракет. Атаки зафиксированы в разных областях страны, в том числе в столице — Киеве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Самокопание в сентябре, страсти в октябре и в ноябре: гороскоп на осень 2...

МИД Эстонии вручил ноту протеста российскому дипломату
