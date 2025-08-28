Полянский назвал решение «евротройки» по Ирану эскалационным шагом

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров

Инициатива Великобритании, Германии и Франции не имеет юридической силы.

Постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский 28 августа заявил, что инициатива Великобритании, Германии и Франции о возобновлении санкций против Ирана не имеет юридического значения и приведет лишь к росту напряженности.

«Этот шаг европейских стран, по нашему мнению, абсолютно не имеет юридической силы. <…> Это всего лишь эскалационный шаг. Это явно показывает, что западные страны не понимают, что такое дипломатия», — сказал Полянский журналистам.

Он подчеркнул, что решение «евротройки» осложнит международное сотрудничество в сфере иранской ядерной программы и продемонстрирует нежелание западных государств вести серьезный диалог.

В Москве отмечают, что такие действия европейских стран подрывают доверие в международных отношениях и создают новые препятствия для дипломатического урегулирования ситуации вокруг Ирана.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что «евротройка» уведомила Тегеран о начале 30-дневного процесса по восстановлению санкций ООН. По его словам, Исламская Республика намерена ответить на это решение соответствующими мерами.

