Истребитель F-16 разбился на репетиции авиашоу в Польше

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 22 0

Пилот самолета погиб, пострадавших среди зрителей нет, власти направили помощь на место происшествия.

Истребитель F-16 разбился на репетиции авиашоу в Польше

Фото: Reuters/Nicolas Economou

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Истребитель F-16 потерпел крушение во время репетиции авиашоу в окрестностях аэропорта польского города Радом, пилот самолета погиб. Об этом 28 августа сообщил телеканал Polsat News.

«С сожалением сообщаем, что во время подготовки к авиашоу „Радом-2025“ произошла авиакатастрофа с самолетом F-16 31-й тактической авиабазы. Пилот не выжил. Пострадавших среди очевидцев нет», — приводит канал заявление польского генштаба.

По данным канала, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш находится в пути на место происшествия. Правительство заявило, что аэропорт в Радоме получит необходимую поддержку.

Инцидент стал частью более широкой картины аварий военной авиации: ранее, 21 августа, истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet упал у берегов американского штата Виргиния, пилоту удалось катапультироваться и получить медицинскую помощь.

Власти Польши продолжают расследование причин крушения F-16, а также предпринимают меры для обеспечения безопасности предстоящего авиашоу, чтобы избежать повторения подобных трагедий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.29
-0.15 93.49
0.15
Самокопание в сентябре, страсти в октябре и в ноябре: гороскоп на осень 2...

Последние новости

0:10
Мариновать, сушить или замораживать: как выбрать лучший способ консервации
23:55
Время томатов: советы по сборке урожая
23:40
Не теряют голову: эксперты развеяли миф о снижении интеллекта у беременных
23:25
Нет слов: из-за чего можно остаться без голоса
23:10
Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет: причины смерти при восхождениях
22:55
Нужен баланс: советы диетолога для школьного перекуса

Сейчас читают

Lil Pump набил на лбу имя певицы MARGO — эксклюзивные кадры
«Иллюзии, что ты чего-то достиг»: Богомолов о жизни и стремлениях
«Взбунтовалась девочка»: как Самойлова и Джиган справляются с переходным возраст
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025