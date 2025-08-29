Мариновать, сушить или замораживать: как выбрать лучший способ консервации

URA.RU: ягоды лучше заморозить, а грибы засушить на зиму

Чтобы в зимний период можно было восполнить необходимые элементы в организме, специалисты советуют правильно консервировать грибы, овощи и фрукты. Об этом в беседе с URA.RU рассказала ассистент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Евгения Гладких.

«Наилучшее сохранение витаминов обеспечивают заморозка и сушка, которые не требуют добавления сахара. Эти способы считают наиболее предпочтительными для длительного хранения ягод и фруктов. В качестве компромиссных вариантов можно попробовать ягоды, перетертые с сахаром», — поделилась эксперт.

Также специалист отмечает, что варенье лучше относить к сладостям, чем к источнику витаминов.

Чтобы сохранить полезные вещества, то можно использовать заморозку или квашение. Менее полезным будет соление и маринование, потому что во время этих процессов используют консерванты.

Грибы лучше всего засушивать, из-за большого количества влаги их не принято замораживать. Зелень при заморозке сохранит в себе витамин С и полезные масла.

