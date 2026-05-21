Без гендер-пати: рэпер T-Killah и его жена Мария узнали пол будущего ребенка

Лилия Килячкова

Пара уже воспитывает одного мальчика.

У рэпера Т-Килла родится второй сын

У рэпера T-Killah и его жены Марии будет второй сын

Рэпер T-Killah (настоящее имя — Александр Тарасов. — Прим. ред.) и его супруга, блогер Мария Тарасова, известная под ником Mariakakdela, поделились радостной новостью — у пары будет второй сын. Об этом супруги сообщили подписчикам в социальных сетях.

Звездная семья решила отказаться от масштабного праздника с большим количеством гостей и спецэффектами. Вместо этого они устроили камерный вечер вдвоем в кафе.

Пол будущего малыша пара узнала с помощью символической детали: официант вынес напиток в коробке, а под крышкой оказался синий цвет, означающий, что супруги снова ждут мальчика.

В 2023 году у Тарасовых родился первенец Иван-Лионель. О скором пополнении в семье знаменитости рассказали поклонникам в январе этого года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актриса Лиза Моряк и режиссер Сарик Андреасян узнали пол третьего ребенка. В семье появится первый мальчик.

