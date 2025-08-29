«Обратите внимание»: Путин указал губернатору Саратовской области на две проблемы в регионе

Одна из них — сокращение объема строительных работ.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Саратовская область застраивается не такими темпами, как должна. Сегодня на это обратил внимание президент страны Владимир Путин во время встречи с губернатором региона Романом Бусаргиным.

«По имеющимся у меня данным, за прошлый год наблюдается сокращение строительных работ», — сказал Путин.

«Что касается непосредственно строительства, у нас есть проблемы, связанные с аварийным жильем и отселением», — ответил Бусаргин.

«Да, большой объем», — отметил российский лидер.

«Да, 710 тысяч квадратных метров. За два года мы отселили 230 тысяч квадратных метров жилья, это 13 тысяч человек. Строители сейчас перестраиваются в этом направлении, но тот объем, который за нами закреплен, будет выполнен в этом году», — продолжил глава Саратовской области.

«Но проблемы начали возникать в этом году, а я говорю о результатах 2024-го», — указал глава государства.

«По 2024 году у нас есть незначительное снижение. Оно связано с сокращением ипотечного кредитования. Но мы подтянем, Владимир Владимирович, в этом году», — ответил Бусаргин.

«Обратите внимание», — заключил Путин.

Президент также указал на снижение урожая в регионе. Роман Бусаргин уточнил, что такая проблема действительно наблюдалась и была связана с заморозками. Сейчас ситуация выправляется.

