«Случайные не случайности»: с чем у Мота ассоциируются вокзалы

У рэпера Мота вокзалы ассоциируются со случайными не случайностями

У рэпера Мота (настоящее имя — Матвей Мельников) вокзалы ассоциируются с неслучайными случайностями. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на закрытом показе коллекции модного дома Mastersuit.

Мероприятие проходило в здании Киевского вокзала в Москве. Общаясь с журналистами, музыкант вспомнил, как принимал участие в похожем событии бренда, которое проходило на Витебском вокзале Санкт-Петербурга.

Тот показ своей атмосферой напомнил Моту фильм «Фантастические твари» и надолго отложился в памяти рэпера. Кроме того, его поразило удивительное совпадение.

«Мы не сговариваясь, „оккупировали“ этот Витебский вокзал в 2023 году. Потому что сначала открыл его Mastersuit, а через месяц у меня там состоялись съемки клипа на песню „Случайности не случайны“. И теперь вокзал и Mastersuit — это что-то про приятные, не случайные случайности», — отметил артист.

