Телефон плавится на солнце: как спасти смартфон от перегрева летом

Уменьшение яркости экрана поможет охладить телефон в жаркую погоду

Достаточно оставить телефон под солнцем, включить навигатор в машине или долго снимать видео на жаре — и устройство начинает тормозить, быстро разряжаться или вообще показывает предупреждение о перегреве.

Причем высокая температура опасна не только временными сбоями: она постепенно портит аккумулятор и сокращает срок жизни гаджета. Как правильно охлаждать телефон в жару и чего делать точно не стоит — в материале 5-tv.ru.

Почему смартфон вообще перегревается

Современный телефон — это по сути маленький компьютер в тонком корпусе. Чем активнее он работает, тем больше тепла выделяет процессор и аккумулятор.

Летом проблема усиливается из-за окружающей температуры. Если зимой устройство может естественно охлаждаться, то в жару корпус сам начинает нагреваться от воздуха и солнца.

Особенно быстро перегрев появляется в нескольких ситуациях:

телефон лежит под прямыми солнечными лучами;

работает навигатор в машине;

включена камера или съемка видео;

запущены игры;

одновременно идет зарядка и активное использование.

Производители смартфонов — включая Apple и Samsung — прямо предупреждают, что слишком высокая температура может временно ограничивать работу устройства и вредить батарее.

Чего нельзя делать, если телефон уже раскалился

Главная ошибка — пытаться охладить смартфон резко. Многие кладут его в холодильник, морозилку или под кондиционер вплотную. Это плохая идея.

Резкий перепад температуры вызывает конденсат внутри корпуса. Влага может попасть на электронику и повредить устройство сильнее, чем сама жара.

Также не стоит:

класть горячий телефон на лед;

поливать его водой;

продолжать играть или смотреть видео, пока он перегрет;

оставлять устройство заряжаться под подушкой или в машине.

Особенно опасен перегрев для аккумулятора. Литий-ионные батареи хуже переносят высокие температуры, и именно жара считается одной из главных причин ускоренного износа батареи.

Как охладить телефон правильно

Самый безопасный способ — убрать нагрузку и дать устройству остыть естественно.

Если смартфон начал нагреваться:

снимите чехол;

выключите «тяжелые» приложения и игры;

уменьшите яркость экрана;

отключите Bluetooth, GPS и мобильный интернет, если они не нужны;

уберите телефон в тень или прохладное место.

Иногда помогает даже обычный авиарежим: устройство перестает активно искать сеть и заметно меньше нагревается. Если перегрев сильный, лучше вообще ненадолго выключить телефон.

Почему летом особенно страдают телефоны в машине

Одна из самых опасных ситуаций — смартфон в автомобиле.

На солнце салон машины нагревается очень быстро. Температура внутри может подниматься значительно выше температуры на улице. А если телефон при этом лежит на панели под стеклом и работает как навигатор, перегрев почти гарантирован.

Поэтому специалисты советуют:

не оставлять смартфон в машине;

не класть его под лобовое стекло;

по возможности использовать держатели рядом с дефлекторами кондиционера;

не заряжать устройство без необходимости во время навигации.

Кстати, беспроводная зарядка летом тоже часто усиливает нагрев.

Какие привычки реально помогают летом

Самое полезное — не доводить телефон до экстремального состояния.

Летом лучше:

не использовать максимальную яркость постоянно;

не держать смартфон на солнце;

не запускать «тяжелые» игры в жару;

снимать чехол во время зарядки;

не заряжать телефон на кровати, пледе или других поверхностях, которые удерживают тепло.

Также важно следить за обновлениями системы. Иногда производители оптимизируют энергопотребление и уменьшают перегрев через новые версии ПО.

Когда перегрев уже опасен

Если телефон просто стал теплым — это нормально. Но есть признаки, что ситуация уже серьезная.

Стоит насторожиться, если устройство:

резко тормозит;

само выключается;

показывает предупреждение о температуре;

перестает заряжаться;

очень быстро теряет заряд;

становится настолько горячим, что его неприятно держать.

В таком случае лучше прекратить использование и дать смартфону полностью остыть.

