Телефон плавится на солнце: как спасти смартфон от перегрева летом
Гаджеты перегреваются гораздо чаще, чем кажется.
Уменьшение яркости экрана поможет охладить телефон в жаркую погоду
Достаточно оставить телефон под солнцем, включить навигатор в машине или долго снимать видео на жаре — и устройство начинает тормозить, быстро разряжаться или вообще показывает предупреждение о перегреве.
Причем высокая температура опасна не только временными сбоями: она постепенно портит аккумулятор и сокращает срок жизни гаджета. Как правильно охлаждать телефон в жару и чего делать точно не стоит — в материале 5-tv.ru.
Почему смартфон вообще перегревается
Современный телефон — это по сути маленький компьютер в тонком корпусе. Чем активнее он работает, тем больше тепла выделяет процессор и аккумулятор.
Летом проблема усиливается из-за окружающей температуры. Если зимой устройство может естественно охлаждаться, то в жару корпус сам начинает нагреваться от воздуха и солнца.
Особенно быстро перегрев появляется в нескольких ситуациях:
- телефон лежит под прямыми солнечными лучами;
- работает навигатор в машине;
- включена камера или съемка видео;
- запущены игры;
- одновременно идет зарядка и активное использование.
Производители смартфонов — включая Apple и Samsung — прямо предупреждают, что слишком высокая температура может временно ограничивать работу устройства и вредить батарее.
Чего нельзя делать, если телефон уже раскалился
Главная ошибка — пытаться охладить смартфон резко. Многие кладут его в холодильник, морозилку или под кондиционер вплотную. Это плохая идея.
Резкий перепад температуры вызывает конденсат внутри корпуса. Влага может попасть на электронику и повредить устройство сильнее, чем сама жара.
Также не стоит:
- класть горячий телефон на лед;
- поливать его водой;
- продолжать играть или смотреть видео, пока он перегрет;
- оставлять устройство заряжаться под подушкой или в машине.
Особенно опасен перегрев для аккумулятора. Литий-ионные батареи хуже переносят высокие температуры, и именно жара считается одной из главных причин ускоренного износа батареи.
Как охладить телефон правильно
Самый безопасный способ — убрать нагрузку и дать устройству остыть естественно.
Если смартфон начал нагреваться:
- снимите чехол;
- выключите «тяжелые» приложения и игры;
- уменьшите яркость экрана;
- отключите Bluetooth, GPS и мобильный интернет, если они не нужны;
- уберите телефон в тень или прохладное место.
Иногда помогает даже обычный авиарежим: устройство перестает активно искать сеть и заметно меньше нагревается. Если перегрев сильный, лучше вообще ненадолго выключить телефон.
Почему летом особенно страдают телефоны в машине
Одна из самых опасных ситуаций — смартфон в автомобиле.
На солнце салон машины нагревается очень быстро. Температура внутри может подниматься значительно выше температуры на улице. А если телефон при этом лежит на панели под стеклом и работает как навигатор, перегрев почти гарантирован.
Поэтому специалисты советуют:
- не оставлять смартфон в машине;
- не класть его под лобовое стекло;
- по возможности использовать держатели рядом с дефлекторами кондиционера;
- не заряжать устройство без необходимости во время навигации.
Кстати, беспроводная зарядка летом тоже часто усиливает нагрев.
Какие привычки реально помогают летом
Самое полезное — не доводить телефон до экстремального состояния.
Летом лучше:
- не использовать максимальную яркость постоянно;
- не держать смартфон на солнце;
- не запускать «тяжелые» игры в жару;
- снимать чехол во время зарядки;
- не заряжать телефон на кровати, пледе или других поверхностях, которые удерживают тепло.
Также важно следить за обновлениями системы. Иногда производители оптимизируют энергопотребление и уменьшают перегрев через новые версии ПО.
Когда перегрев уже опасен
Если телефон просто стал теплым — это нормально. Но есть признаки, что ситуация уже серьезная.
Стоит насторожиться, если устройство:
- резко тормозит;
- само выключается;
- показывает предупреждение о температуре;
- перестает заряжаться;
- очень быстро теряет заряд;
- становится настолько горячим, что его неприятно держать.
В таком случае лучше прекратить использование и дать смартфону полностью остыть.
