«Носки не разбрасывает»: женщины раскрыли самые странные подарки мужчин

Три четверти мужчин считают цветы лучшим подарком для женщины

Большинство россиянок признались, что получают подарки от мужчин, однако сюрпризы далеко не всегда оказываются классическими. Как показал опрос, результаты которого появились у Газета.ру, почти треть женщин сталкивалась с тем, что мужчины считают полноценным подарком шаурму, роллы и другую еду навынос.

Самым популярным знаком внимания по-прежнему остаются цветы — их получают 75% опрошенных. Следом идут гаджеты: смартфоны, ноутбуки и технику дарят 68% мужчин. Еще 61% женщин рассказали, что получают деньги, а 54% — подарочные сертификаты. Путешествия достаются почти половине респонденток, а украшения — лишь каждой третьей.

При этом некоторые мужчины подошли к теме подарков весьма нестандартно. Около четверти женщин признались, что их партнеры считают своим достижением элементарную бытовую аккуратность — например, привычку не разбрасывать вещи по квартире. Еще часть мужчин уверены, что хорошее отношение к женщине само по себе уже заслуживает благодарности.

Каждая десятая участница опроса рассказала, что получала по-настоящему дорогие подарки — квартиру или автомобиль. А 23% россиянок заявили, что мужчины иногда все же способны удивлять оригинальными сюрпризами.

Если говорить о тратах, то чаще всего мужчины, по словам женщин, расходуют на отношения от 100 до 300 тысяч рублей в год. Более полумиллиона ежегодно тратят далеко не все, а свыше миллиона рублей в год на подарки и романтику готовы выделять только 22% мужчин.

Исследование также показало, что с годами отношений количество сюрпризов заметно сокращается. В начале романа подарки получает почти каждая женщина, однако спустя несколько лет совместной жизни регулярные знаки внимания сохраняются лишь у небольшой части пар.

Чтобы добиться желаемого подарка, женщины используют разные методы. Кто-то напрямую озвучивает свои желания, кто-то присылает ссылки на товары, а некоторые пытаются действовать хитрее — например, убеждают мужчин, что щедрость полезна для карьеры, здоровья и даже помогает избежать облысения.

При этом часть респонденток призналась, что если подарков в отношениях совсем нет, они начинают отвечать зеркально. Некоторые заявили, что готовы отказаться от интимной жизни, а другие — переключить внимание на более щедрого поклонника.

