Неухоженный коврик: как обычная вещь у двери квартиры может обернуться штрафом

Административная ответственность предусмотрена для обычных граждан, а также для юридических и должностных лиц.
Юрист Карабанов: россиян могут оштрафовать за неухоженный коврик у двери
Неухоженный коврик у входной двери в квартиру может стать причиной штрафа. Как именно эксперты станут оценивать уровень загрязнения — в беседе с aif.ru рассказал юрист Александр Карабанов.
По его словам, за ненадлежащий вид ковра на лестничной площадке могут привлечь к административной ответственности.
«Чисто теоретически граждан могут привлечь к административной ответственности по статье 6.4 КоАП за нарушение эпидемиологических норм», — отметил собеседник.
Специалист подчеркнул, что в таком случае от коврика должен исходить сильный запах, либо его могут расценить как источник распространения инфекций.
При этом пожаловаться на серьезное загрязнение в Роспотребнадзор в состоянии соседи. Сотрудники ведомства приезжают после обращения по указанному адресу, составляют протокол и проводят оценку. Владельцам квартиры при необходимости выписывают штраф.
Сумма штрафа исходит от различных факторов. Однако привлечь к ответственности могут частных лиц, юридических и должностных. Простые граждане могут быть оштрафованы от 500 до 1000 рублей, в то время как должностным лицам придется выплатить от 1000 до 2000 рублей, а юридическим — до 20 тысяч рублей.
«Периодически граждане жалуются на своих соседей за то, что они захламляют общие домовые территории. Предбанники часто заставляют какими-то вещами, старым хламом, которые тоже могут быть источником возникновения как неприятных запахов, так и инфекции», — предупредил Карабанов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как обязать управляющие компании поддерживать чистоту в доме и на придомовой территории.
